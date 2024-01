Exatlón All-Stars: ¿Yamilet o Valeria será la próxima eliminada?

Exatlón All-Stars se encuentra en octavos de final. Lo que quiere decir que más atletas se tendrán que despedir de Exatlón All-Stars. La cual se llevará a cabo el próximo 22 de enero por Telemundo.

El pasado martes 2 de enero, más de uno quedo sorprendido al ver que Nate Burkhalter fue eliminado. Nadie se esperaba que un atleta sea eliminado el martes, hasta que Frederik Oldenburg sorprendió con la noticia. Briadam Herrera y Nate, ambos del equipo rojo, batallaron para permanecer en la competencia. Al final, Briadam se llevó la victoria y eliminó a Nate de la competencia.

A partir de ahora se espera que dos atletas sean eliminados semanalmente hasta la gran final. Este miércoles se sentenciará a dos mujeres. Los canales de Spoilers dicen los azules perderán y Valeria será la primera sentenciada. Luego pierden los rojos y Yamilet Peña es la segunda sentenciada. Al final las sentenciadas serán Valeria Sofía y Viviana Michel.

Varios lugares de spoilers dicen que supuestamente los azules no se tienen que preocupar esta semana. Ya que Valeria continuará en la competencia y la batalla de eliminación será entre Yamilet y Viviana el próximo domingo. Según se dice que la eliminada será Yamilet.

Cabe recordar que Yamilet se coronó como la ganadora en Exatlón All-Stars en enero de 2023.

Según los spoilers, el ganador de está temporada alguien que estuvo cerca de llevarse la victoria. Lo que quiere decir que uno de los siguientes atletas podría ser el ganador: Briadam Herrera, Viviana Michel, Anisa Guajardo, Jonny Magallón, Caterine Ibarguen o Kelvin Rentería o Emmanuel Jáquez

Lista de los campeones de todas la temporadas de Exatlón EEUU

Chelly Cantú – Primera temporada – Famosos

Valeria Sofía – Segunda temporada – Contendientes

Alberto “El Venado” Medina – Tercera temporada – Famosos

Nate Burkhalter – Cuarta temporada – Famosos

Norma Palafox y Jeyvier Cintrón – Quinta temporada – Famosos

Susana Abundiz (Contendientes) y Briadam Herrera (Famosos)- Sexta temporada

No hubo ganadores – ellos pasaron a Exatlón All-Stars – Séptima temporada

Yoridan Martínez (Contendientes) y Yamilet Peña (Famosos) – All-Stars

TEAM FAMOSOS:

1. Marisela “Chelly” Cantú – campeona de la primera temporada. LESIONADA

2. Shaila “La Maquinita” Pérez – sub campeona de la tercera temporada. ELIMINADA

3. Alberto “El Venado” Medina – campeón de la tercera temporada. ELIMINADO

4. Briadam Herrera – campeón de la sexta temporada.

5. Alondra González – sub campeona de la cuarta temporada. ELIMINADA

6. Nate Burkhalter – campeón de la cuarta temporada. ELIMINADO

7. Anisa Guajardo – cerca de la final.

8. Jonny Magallón – cerca de la final.

9. Caterine Ibargüen – sub campeona de la primera edición de All-Stars.

10. Francisco “Maza” Rodríguez, – cerca de la final. ELIMINADO

11. José Carlos Herrera – cerca de la final. ELIMINADO

12. Yamilet Peña – campeona de la primera edición de All-Stars.

TEAM CONTENDIENTES:

1. Kenny Ochoa – sub campeón de la primera temporada. ELIMINADO

2. Yoridan Martínez – campeón de la primera edición de All-Stars.

3. Azul Granton – cerca de la final. LESIONADA

4. Miguel Ángel Espinoza – cerca de la final. ELMINADO

5. Raquel Becker – cerca de la final. ELIMINADA

6. Claudia Martínez – cerca de la final. LESIONADA

7. Kelvin Rentería – sub campeón de la quinta temporada.

8. Emmanuel Jáquez – cerca de la final.

9. Susana Abundiz – campeona de la sexta temporada.

10. Jesús “Chuy” Almada – cerca de la final. ELIMINADO

11. Dennhi Callú – cerca de la final. ELIMINADA

12. Valeria Sofía Rodríguez – campeona de la segunda temporada.