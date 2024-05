¿Cuántos votos tiene Lupillo en la 15ava eliminación de LCDLF4?

Hoy, lunes 6 de mayo de 2024, es el día de eliminación dentro del reality show, La Casa de los Famosos, programa de Telemundo, que en su cuarta temporada esta llegando a su etapa culminante, y por ello, durante la gala de esta noche, conoceremos al eliminado número 15 de la competencia.

Eentre los nominados se encuentran el cantante de música regional mexicana, Lupillo Rivera, quien comparte tabla de nominación con Paulo Quevedo, Patricia Corcino y Rodrigo Romeh. El mexicano es uno de los favoritos y si está aquí leyendo esta nota, es porque quiere ver cómo van los votos y porcentajes para la gala de hoy. Cabe mencionar que Lupillo Rivera salvó a La Melaza, por lo cual él salió de la placa de nominados.

Los fieles seguidores del “Toro del Corrido”, siguen demostrando su apoyo al cantante, a pesar de todas las situaciones vividas dentro de la casa – algunas negativas-, para que Lupillo Rivera, pueda ser el gran ganador de esta cuarta temporada, y llevarse a casa el premio de US $200,000 dólares.

¿Cuántos votos lleva Lupillo Rivera para la eliminación de este 6 de mayo?

De acuerdo con una tabla de estadísticas de la página LCDLF4_ROYAL, hasta el día 3 de mayo, sin contar los votos que se han agregado durante este fin de semana, el cantante mexicano Lupillo Rivera, se encuentra en el segundo puesto, siendo la segunda persona con más votos, con un 26,4% por detrás de Romeh.

Pero el público ha seguido votando durante todo el fin de semana y también tienen la oportunidad de seguir votando hasta este lunes 6 de mayo.

• Rodrigo Romeh tiene 40 por ciento de los votos.

• Lupillo tiene 26 por ciento de los votos.

• Patricia tiene 11 por ciento de los votos.

• Paulo tiene 10 por ciento de los votos.

¿Cómo votar por Lupillo en La Casa de los Famosos?

Los televidentes pueden votar por su favorito en Telemundo.com/LaCasaDeLosFamosos.

Solo puede votar a partir de las 7:00 p.m., hora del Este, hasta las 8:30 p.m, o 1:00 a.m., hora del Este. De igual manera, cabe recordar, que las votaciones están abiertas solo en unos horarios y días específicos, los cuales son:

• Jueves: 8:30 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET.

• Viernes: 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET.

• Domingo: 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET.

• Lunes: 7:00 p.m. ET hasta las 8:20 p.m. ET.

Todos los participantes de La Casa de los Famosos 4

• Lupillo Rivera

• Christian Estrada (ELIMINADO)

• Aleska Génesis

• Thali García (DESCALIFICADA)

• Gregorio Pernia (RENUNCIÓ)

• Maripily Rivera

• Pedro Figuera ‘La Divaza’ (RENUNCIÓ)

• José Reyes ‘La Melaza’

• Alana Lliteras

• Fernando Lozada (ELIMINADO)

• Sophie Durand (ELIMINADA)

• Ariadna Gutiérrez (ELIMINADA)

• Clovis Nienow (ELIMINADO)

• La Bronca (ELIMINADA)

• Alexis ‘La Bebeshita’ (ELIMINADA)

• Carlos Gómez ‘El Cañón’ (EXPULSADO)

• Mariana González (ELIMINADA)

• Robbie Mora (ELIMINADO)

• Rodrigo Romeh

• Leslie Gallardo (ELIMINADA)

• Guty Carrera (ELIMINADA)

• Cristina Porta (ELIMINADA)

• Paulo Quevedo

• Serrath (ELIMINADA)

• Patricia Corcino

• Geraldine Bazán

