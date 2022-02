Viernes de eliminación emotivo en EXATLON 6 EEUU: ¿Quién abandonó la competencia?

El pasado viernes 11 de febrero se vivió un hecho sin precedentes en la historia de Exatlon Estados Unidos durante el desarrollo de su sexta temporada. El inalterable “duelo por la permanencia” de los domingos, en el que los dos equipos, Famosos y Contendientes, medirían fuerzas para así saber quien permanecía en la competencia, se llevó a cabo un viernes, hecho que nunca había sucedido a lo largo de las seis temporadas que lleva la llamada “competencia más feroz del planeta”.

¿Por qué se llevó a cabo la eliminación un viernes?

La razón por la que el pasado viernes 11 de febrero se llevó a cabo el duelo de la permanencia es simple. Telemundo, la casa de Exatlon Estados Unidos, es también la casa de la próxima edición del Super Bowl que se celebrará este año en la ciudad de Los Ángeles y verá enfrentarse al equipo local, los Rams contra los Bengals de Cincinati, en el evento más visto de la televisión en Estados Unidos.

Por tal motivo, la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos cedió su espacio al Super Bowl y decidió adelantar la temida eliminación al viernes 11 de febrero, en donde las chicas de ambos equipos estaban en peligro, y el enfrentamiento se llevó a cabo entre Lupita Gavilanes, del Team Contendientes y Jennifer “Jen” Muñoz, aquí, Lupita se impuso y el sueño terminó para una de las rojas. Jennifer Muñoz abandonó la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. Muchos de ellos en desacuerdo con que Jennifer fuera a eliminación pues mientras otras participantes estaban siguiendo protocolos de cuarentena, ella compitió de manera ininterrumpida: “Jen es toda una guerrera. No merecía irse. Es triste ver que se vallan integrantes que an jugado desde la primer competencia y se queden personas que no hallan participado en el mismo número de competencias.” Aseguró una fanática.

Un seguidor, felicitó su espíritu de batalla: “Jenny luchaste mucho por tu equipo. Eres muy valiente. Felicidades. Saludos desde Long Island NY” le envió a Jennifer a través del perfil oficial de Exatlon Estados Unidos.

Lupita por su parte, luego de ganar su segundo duelo por la permanencia brindó unas sentidas declaraciones a través del perfil oficial de Instagram de Exatlon Estados Unidos: “Al principio no entendía el plan que Dios tenía para mi, pero luego entendí que era permanecer aquí otra semana más con mi equipo, entendí que ese era mi propósito, y aquí estoy, preparada para seguir luchando.” Dijo la mexicana.

Jennifer Muñoz es una futbolista profesional de nacionalidad mexicana, que cuenta con 24 años de edad, desde que se supo que otra experta del fútbol llegaría a las arenas hubo mucha expectativa y vaya que ella las supo llenar compitiendo incansablemente y sumando puntos de manera ininterrumpida, rápidamente posicionándose entre las favoritas del Team Famosos.

A partir del próximo lunes 14 de febrero, la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos retoma su horario habitual, de lunes a viernes a partir de las 7 pm, 6 pm centro, con los domingos especiales de duelo por la permanencia.