EXATLON 6 EEUU: ¿Por qué hay eliminación el viernes 11 de febrero?

Hay una característica que se ha mantenido invariable en las seis temporadas que lleva el reality deportivo estrella de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos; el factor sorpresa que siempre llega cuando menos lo estamos esperando. Tal es el caso del temido domingo de eliminación, que al parecer, todo indica que no se llevará a cabo el 13 de febrero, como ya es costumbre desde los inicios de la llamada “Competencia Más Feroz del Planeta”.

El domingo de duelo por la permanencia

Desde la primera temporada de Exatlon Estados Unidos, hay un día en particular, que es en definitiva al que más le temen los participantes, se trata de el domingo de duelo por la permanencia que lleva al enfrentamiento por la eliminación.

La mecánica va así: ambos equipos (Famosos y Contendientes) miden fuerzas en el circuito elegido para ese día, el equipo derrotado elegiría a su concursante de menor puntuación que se enfrentaría al que esté previamente sentenciado, o al segundo de menor puntuación del mismo equipo, dependiendo de las reglas de ese día. Hasta ahora han sido dos de los azules los afectados en estos domingos, pero eso usualmente va cambiando dependiendo de la suerte que acompañe a los atletas ese día.

Un viernes diferente

Pero el viernes 11 de febrero sucederá algo nunca antes visto en la historia de Exatlon Estados Unidos, y ocurrirá un “viernes de eliminación”, lo que ha despertado toda clase de reacciones y comentarios en redes sociales por parte de los fanáticos de la competencia, quienes se preguntan si esto significaría un cambio definitivo en el ritmo del programa a partir de ahora.

La situación y el planteamiento se formó por la siguiente razón: En temporadas anteriores cuando ocurría algún evento televisivo un determinado domingo, la solución de Telemundo era posponer la eliminación para la semana siguiente, lo que inmediatamente implicaría alargar el programa, algo que no parece ser la intención en esta oportunidad.

El próximo domingo, el evento televisivo que se llevará a cabo será la edición 2022 del Superbowl, en donde se enfrentarán los equipos Rams contra los Bengals en la ciudad de Los Ángeles, con un esperado espectáculo de medio tiempo que contará con leyendas del rap muy emblemáticas de esa área de Estados Unidos.

El portal para fanáticos de Exatlon Estados Unidos, JacoJRx2, compartió un video con más información detallada al respecto:





Play



EXATLON ESTADOS UNIDOS 2022 AVANCES (CAPITULO 22) ROJOS RECIBEN MUY BONITA NOTICIA Y VIERNES DE ELIM 2022-02-11T02:30:52Z

Lo cierto es que todo esto hasta el momento serían especulaciones, puesto que Telemundo es el canal oficial del Superbowl para la audiencia hispana, y siendo el evento más visto en Estados Unidos, resulta lógico que Exatlon Estados Unidos seda el espacio para un evento de semejante magnitud.

Sobre esto, los usuarios fueron muy rápidos en pronunciarse: “Queremos verlo los domingo ,estamos acostumbrados los domingos porque es una semana que no dan novela y las película que dan son repetidas y Exatlon nos entretiene.” Aseguró una seguidora, mientras que otra indicó que este supuesto cambio sería sólo una especulación: “La verdad no me parece q anden especulando en cuanto al formato del programa en relación a los domingos….. esto es por el súper ball ,esperemos…. arriba mis famosos ️ ️ ️ ️y suerte para los azules estoy segura q van a mejorar….. Suerte ”

La hora del nuevo viernes de eliminación de Exatlon Estados Unidos

Como es costumbre, el viernes 11 de febrero del 2022, la ceremonia de lucha por la permanencia se llevará a cabo a la hora esperada, 7pm / 6pm centro por Telemundo.