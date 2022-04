EXATLON 6 EEUU: ¿Hubo trampa en la salida de Jaime Espinal?

A medida que pasan los días y la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, las emociones aumentan y el enfoque de cada participante alcanza nuevos niveles. Paralelo a esa determinación, también crece el afecto entre ellos, y de la audiencia, es por eso que cada eliminación se convierte en un episodio muy doloroso para los equipos y los fanáticos en casa por igual. ¡Se viven demasiadas emociones en Exatlon Estados Unidos!

Es por eso que el último domingo del duelo por la permanencia fue particularmente difícil con la salida de Jaime Espinal, del Team Famosos. Un participante que había estado desde el primer día de competencia y con cada jornada se habría ganado el corazón de sus compañeros y seguidores por igual.

¿Hubo trampa en la salida de Jaime Espinal?

Lo cierto es que en cada temporada alguna salida de los atletas genera polémica y en la sexta edición, si tuviéramos que elegir hasta ahora cual ha sido la más intensa, no cabe dudas que sería la de Espinal el pasado domingo de duelo por la permanencia, en donde el medallista olímpico de lucha libre ha sido fuente de conversación por parte de todos los seguidores que examinan cada paso de los atletas en la llamada “competencia más feroz del planeta”.

La salida de Jaime Espinal estuvo cargada de muchísima polémica. Pues parece ser la opinión común que si había salido un hombre la semana pasada (Héctor “Perfecto” Gómez, del Team Famosos), de acuerdo a las reglas que hemos visto en la competencia desde su inicio, en esta oportunidad tendría que haber salido eliminada una de las chicas del equipo que resultara derrotado.

Pero ese no fue el caso, y al momento se desconoce la razón. Muchos portales especializados en información relacionada a Exatlon Estados Unidos aseguran que podría ser la causa de un repentino cambio de reglas, o incluso una forma de depurar y fortalecer al equipo de los rojos, pero esto no habría sentado bien con los fanáticos, que están repletos de confusión ante esta inesperada salida.

No se pierdan este video del portal experto en información de la competencia, JacoJRx2, en donde explican más a fondo todo lo que ha generado esta eliminación.





En el video que compartimos arriba, especulan que incluso podría ser para agilizar la competencia que ya se encuentra encaminada a una gran final. Los fanáticos, por su parte, no han parado de opinar, incluso asegurando que Jaime Espinal se habría querido ir y por eso habrían apurado su salida. Un seguidor dijo: “Yo soy de mis azules pero voy a dejar una pequeña opinión según lo que se vio en el recorrido de ellos dos se veía q Jaime se quería ir ya no corría y lo que menos me gusto que el Beta Mejía en vez de ser solidario por haberle ganado por haber sacado a su compañero el festejo y eso no se vio nada bien!! Bueno suerte Jaime…”

Por otra parte, una fanática aseguró que como buen programa de televisión, ya todo estaría planeado. “Yo creo que producción tiene en mente que el ganador de la temporada sea un atleta de los Contendientes…Despues de Perfecto yo creo que se esperaba la eliminación de Jaime…pero después de Oscar el refuerzo de los Contendientes…pero la producción es la que manda…ellos son los dueños y deciden quien es el campeón…a Jaime que Dios lo bendiga y lo acompañe en sus proyectos.”

Si bien nada de esto está confirmado, la única realidad es que la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos continúa camino a la gran final de lunes a viernes a las 7pm, 6pm centro, con los domingos especiales de eliminación.