Tommy Ramos defiende a Frederik Oldenburg tras discusión con presentador en Hoy Día

Tommy Ramos salió a la defensa de Frederik Oldenburg, después que este tenga un encuentro con el presentador peruano Andrés Hurtado. Frederik y Hurtado protagonizaron una acalorada discusión en vivo en Hoy Día, la semana pasada. El presentador de Exatlón Estados Unidos se convirtió en tema trendy después del cara a cara que tuvo con el presentador peruano. “Tipp de contenido televisivo que no me llama la atención”, comentó Ramos al lado del video del encuentro entre Hurtado y Frederik.

Todo empezó cuando el programa matutino entrevistó en video llamado a Hurtado, quien despidió en vivo al productor de su programa por un error (medio por miedo) en el guión de la gala de Miss Perú 2023.

Durante la entrevista con los presentadores de Telemundo, Hurtado habló sobre lo que le hizo a su productor. Mientras que Oldenburg expresó su desacuerdo por despedir en vivo a su productor y dijo que “nosotros en Telemundo respetamos y todo tiene un proceso y hay respeto ante todo en esta empresa. No se puede dejar en público de la manera en cómo se dejó”.

El presentador peruano dijo que en Perú es diferente y el presentador de Exatlón EEUU agregó que “la educación es la misma en Perú y en Estados Unidos… Y te está hablando un periodista, comunicador social graduado en la universidad, al igual que, quizás tú, no lo sé si eres periodista o comunicador social, si tienes posgrado o no. Tengo 15 años de experiencia, casi 16 en el área. Tengo la experiencia como la tienes tú… Para que sepas un poco con quién estás hablando”.

Tras el comentario de Frederik, Hurtado le dijo: “Así es, su majestad don Frederik”, “La realeza” y “Eminencia de Harvard”.

Telemundo invitó a Hurtado viajar de Perú a Estados Unidos para estar en el programa. Una vez ahí, Hurtado no estaba dispuesto a hablar en presencia de Frederik Oldenburg, por lo que pidió ir a un corte comercial. Él comentó que había puesto como condición para aparecer en el programa que no esté presente el venezolano. “Mil disculpas a los televidentes, pedí que él no estuviera en el set en mi entrevista”, explicó. “Con Daniel sí, pero con Frederik no. Penélope, te pido por favor, soy el invitado y vamos a guardar los protocolos. Bien claro les dije con el señor no quiero estar al lado”, dijo Hurtado.

Frederik miró su reloj y dijo “se va el tiempo, se va el tiempo”, a lo que Andrés Hurtado respondió: “Papasito, no te preocupes si el tiempo se va, si el tiempo se va tú te puedes retirar, que yo pido un upgrade más…Yo que soy una estrella de televisión, ¿cómo se trata a una estrella? Me invitan a Telemundo, vengo a esta casa, llegó al aeropuerto y cuando subo al avión me mandan al lado del baño, me mandan a economic, tuve que pagar mi upgrade… son fallas de producción”, afirmó.

Tommy Ramos defiende a Frederik

Tommy Ramos, quien es conocido como el Señor de las Anillas y formó parte de la primera temporada de Exatlón Estados Unidos, no pudo contener su molestia contra Hurtado. “La soberbia en su apogeo… actuación? No lo sé…pero si fuera actuación tampoco seria mi estilo 🤷‍♂️ … Frederik actuaste con altura bro 👏”, comentó Tommy Ramos. Otros seguidores del programa apoyaron el comentario de Ramos. “Así es, él es un profesional. Frederik felicidades”.