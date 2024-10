Thalí dice que tristemente perdió su casa: ¿Qué pasó?

La actriz mexicana Thalí García revela que perdió su casa. La ex participante de La Casa de los Famosos uso sus redes para revelar que ha pasado momentos muy difíciles tras su salida del reality que hasta perdió su hogar. Ella dejo sus hijos para irse a vivir a Nueva York y lograr uno de sus sueños. “No es un secreto, ni un misterio, que este año fue muy duro para mí, pero quizá fue más rudo de lo que muchos pudieran imaginarse. Este año llegó acompañado de muchos obstáculos, retos, situaciones sorpresivas que jamás imaginé que yo podía vivir, al menos no a mis 34 años y siendo madre de dos niños. Muchas veces sentí que me ahogaba por dentro, me hice daño, sufrí mucho en silencio, colapsé de manera interna”, dice Thalí en el video.

Entre los conflictos que tuvo, entre ellos con Telemundo, Thalí perdió su hogar. “Este año perdí mi casa, por cierto, eso me hacía sentir súper fracasada, súper triste, súper debilitada, pero después Dios y la vida me permitieron mudarme a una casa mucho más linda, a tener un nuevo hermoso comienzo y digamos que no me pude saborear esos momentos porque yo estaba enfrascada y obsesionada con todo lo malo y con todo lo que no salió como yo esperaba y hasta que entendí que era momento de soltar y ver que también en medio de la adversidad he estado colmada de bendiciones y en realidad siempre he sido un bendecida”, compartió.

“Yo me autosaboteaba muchísimo y algo se rompió dentro de mí. Me vine a Nueva York a encontrar mis piezas, a armar de nuevo mi rompecabezas y ahora que lo estoy armando me doy cuenta que hay una imagen mucha más linda de Thalí”, se sinceró Thalí.

En este nuevo comienzo, Thalí se atrevió en hacerse un cambio de look. Ahora luce un pixie cut, algo que no se había hecho porque temía cortarse el cabella. Pero ahora está feliz con su nuevo look y su nuevo comienzo en Nueva York. “Quería que supieran que estoy viva, estoy bien…y disfrutando de la vida neoyorquina”.

Reacción de su seguidores

“Tu definitivamente necesita ayuda con un siquiatra ,no se como te siguen dando trabajo porque donde tú estás siempre encuentras un problema , ayúdate por favor”.

“El problema tuyo, es que TÚ NO ERES FELIZ CONTIGO MISMA, cuando resuelvas eso , te sentirás mejor y dejarás de aparentar lo que no eres o ser la que no quieres ser”.

“Por qué dejar a tus hijos? 😢😢😢 Te sanas tu mientras a ellos les rompes su infancia”.

“Pero esque acaso hay algún look que no te vaya bien???? Chica, te ves wow… Amazing!!!!!! Que gustazo saber de ti de nuevo, que estás bien y que también está bien decir NO ESTOY BIEN! Ánimo! Todo pasa! ❤️”