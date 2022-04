Tensión en Contendientes: ¿Ximena Amezcua ayudó a Famosos en EXATLON EEUU?

A sólo semanas del esperado final del reality deportivo Exatlon Estados Unidos, cada movimiento de los atletas que permanecen en la competencia, podría sellar definitivamente su destino, y también el de sus respectivos equipos, camino a que estos desaparezcan y empiecen las jornadas individuales.

Tan delicadas son las movidas en esta etapa tan crucial de Exatlon Estados Unidos, que incluso un paso en falso podría llegar a resultar “beneficioso” en cierto modo para el equipo contrario. Tal ha sido el caso de Ximena Amezcua, la refuerzo del Team Contendientes, que no estaría pasando por su mejor momento dentro de la llamada “competencia más feroz del planeta”

Lo que debes saber de Ximena Amezcua

Ximena es una gimnasta mexicana de 21 años de edad, que comenzó la práctica a los 11 años. Es originaria de Monterrey, en el estado fronterizo de Nuevo León y su primera participación en la competencia más feroz del planeta es en la actual sexta temporada.

Ximena Amezcua, quien además es entrenadora de gimnasia infantil, llegó a las arenas de Exatlón el martes 29 de marzo de 2022 como refuerzo del equipo de Contendientes.

¿Por qué dicen que Ximena Amezcua ayudó a Famosos en EXATLON EEUU?

Como todos sabemos, el pasado lunes 18 de abril, en Exatlon Estados Unidos los atletas compitieron por La Fortaleza y un beneficio extra que consistía en una llamada especial con ex campeones de ediciones anteriores de la competencia. El equipo ganador fue el Team Famosos, que han permanecido por largo tiempo en la competencia.

Isabella, por su parte, también logró la meta de las 100 victorias y del lado de los contendientes vimos a Ximena Amezcua con cuatro participaciones, incluso más que todos sus compañeros.

En definitiva, al ser la que más participó contra los Famosos, en redes sociales aseguran que es ella la que habría contribuido con que los rojos hicieran más puntos y terminaran haciéndose con el triunfo de la cómoda y lujosa fortaleza.

No se pierdan este video con más información al respecto sobre este revés del Team Azul:





Play



Ximena Ayuda ¿Facilitó triunfo de los famosos? Exatlon Estados Unidos Ximena Ayuda ¿Facilitó triunfo de los famosos? Exatlon Estados Unidos 2022-04-19T10:15:02Z

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar, con comentarios algunas veces muy fuertes, haciendo referencia al desempeño de Amezcua, que al día de hoy se mantiene como una de los atletas con más baja puntuación a nivel general dentro de Exatlon Estados Unidos.

“Que saquen a Ximena, no sirve es rápida, pero donde tiene q ser buenas no lo es no da punto ya es Hora q la saquen y saquen a Alicia siempre esta lesionada o nada, la Dejan descansar ellos perdieron los azules por q los Rojos son mejores y se merecen la Fortaleza q ellos los azules se queden en la cabaña Para q se le baje El moco q tienen de superiores cuando No lo Son q sean humildes Para q los Fan los quieran son demasiado egoístas El unico humilde ahi en los azules es Miguel Espinosa q si El debe de ganar El campeonato los otros q los saquen oh Susana tambien es buena competidora.” Aseguró una fanática.

¿Qué creen?

¿Ximena perjudica a su propio equipo?