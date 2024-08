Telemundo nunca mostró la lesión de Julia Gama: Ella cuenta todo lo que pasó

Más de uno quedo sorprendido con la repentina salida de Julia Gama de La Isla: Desafío Extremo. El nuevo reality tenía apenas una semana de haberse estrenado, cuando la reina de belleza renuncio. El presentador Javier Poza anunció que Gama había salido por una lesión pero no dio más detalles. Tampoco mostraron imágenes de la lesión y eso causó muchas criticas en las redes. Hasta ahora salió Gama a contar lo que pasó y porque quizás Telemundo no mostró las imágenes.

Julia Gama contó con detalles sobre la fuerte lesión que sufrió en uno de los juegos de La Isla. “Teníamos que hacer un balance y yo tenía que hacer contra peso con una persona que tiene mucho más peso que yo. No resulto bien. Yo termine volando en este contra peso que tenía que hacerse y no fue posible. Yo vole de una altura como de tres metros y caí con todo en el suelo sobre mi espalda. Yo sabía que algo pasó”.

Telemundo se encontraba filmando en Estambul en el momento que cayó Gama. Ella sintió que fue largo el camino al hospital en ambulancia.

¿Por qué no se vio en TV la lesión de Julia Gama?

La edición del show está a cargo de la producción de Telemundo. “Entiendo que ellos tienen sus razones. A ellos les gusta [transmitir] escenas fuertes pero creo que esta fue demasiado fuerte. Por lo que prefirieron no ponerlo en el show porque no fue bonito”, compartió Gama. “En el momento que caí, Julián vino de una, y vino Angélica y escuchaba a Sergio que me decía ‘respira’. Yo no podía respirar. Sabía que algo me había quebrado, nunca me había quebrado nada, pero sabía que algo había pasado”.

“Yo escuchaba a los Panteras y Tiburones gritar ‘¡fuerzas Julia! !fuerzas!’. Se sintió muy bonito. Yo no sabía lo que había pasado y yo estaba muy asustada”, cuenta Gama.