Selene Valera: la futbolista de origen humilde que llegó a los Rojos de EXATLON

La emoción está a flor de piel. Los 20 atletas que fueron seleccionados para competir en la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos, que esta vez, haciendo honor al Mundial de Catar, se llama EXATLON MUNDIAL, ya están en las arenas de República Dominicana en plenas grabaciones.

Y dentro del grupo de deportistas que lograron hacer realidad el sueño de tener el pase para estar en la llamada “Competencia más feroz del planeta”, se encuentra la mexicana Selene Varela.

La joven de 27 años, quien es integrante del team “Famosos”, es una futbolista profesional, de origen humilde, quien antes de lanzarse por completo al mundo del deporte, con el esfuerzo propio y el de su familia, logró adelantar estudios de educación y convertirse en maestra de escuela.

Así lo confesó la propia participante del reality show de Telemundo, quien ha dejado muy en claro desde que se dio a conocer que estará en el programa, que desea ser una motivadora para todas aquellas pequeñas, en especial latinas, que desean perseguir sus sueños, a pesar de las dificultades que la vida les presenta.

“Ella es Selene Valera, mexicana y futbolista profesional 🇲🇽🔥❤️Quiere que todas las niñas sepan que los sueños sí se cumplen. 🥰 ¡Viene a entregarlo todo en #ExatlonEEUU! 💪💯”, fue la manera como Telemundo presentó a la competidora de los Rojos.

La propia joven admite que es una mujer de retos, a la que la vida le ha ido enseñando a tomar todas las opciones que se le presenten en el camino.

“La vida me ha enseñado que es de oportunidades💫. Yo era solo una maestra de primaria que alguna vez se atrevió a soñar con jugar fútbol profesionalmente, seguí mi instinto y con esfuerzo, pasión y dedicación lo conseguí”, asegura la atleta de EXATLON MUNDIAL, quien fue presentada oficialmente en un evento que tuvo lugar en Doral, Florida, hace más de una semana.

Selene asegura que en medio de su lucha por alcanzar el sueño de saltar al ruedo del fútbol femenino, debió retarse a sí misma y aunque iba por buen camino, se sintió abrumada, por lo que vio a EXATLON MUNDIAL como un respiro.

“Durante esa travesía se vinieron muchas cosas. Me tocó brillar, disfrutar, hacerme fuerte, pero en un punto también sentí que me estaba apagando (los que me han seguido de cerca sabrán a lo que me refiero) creo que necesitaba un descanso mental, concentrarme y confiar de nuevo en mí. Es por eso que al presentarse esta nueva oportunidad decidí tomarla como un escape para recuperarme a mi misma”, confesó la deportista de los Rojos.

Selene, quien se define también como una mujer alegre y luchona, dijo llegar a la competencia con alma de ganadora y se comprometió a dar lo mejor de sí para ganarse el premio mayor.

“Estoy feliz de poder vivir esta experiencia, que sé que me hará crecer como persona y como profesional. GRACIAS a los que siempre están y apoyan a esta loca 🫶🏼. Me harán falta mis elotes y un balón ahí dentro, pero vamos a darle con todo! 🫀✨ #teamrojos #teamfamosos”, agregó Selene.

La madre de la futbolista ha sido una de las personas que más ha apoyado a la atleta, asegura confíár en que su hija llegará muy lejos en el show.

Dinos si crees que la futbolista Selene Valera será la próxima campeona de EXATLON MUNDIAL.