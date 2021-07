EXATLON 5 EEUU: ¿Cuál es el secreto a voces de Jeyvier Cintrón?

La quinta temporada del exitoso programa de competencias de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, ha destacado no sólo por sus circuitos impresionantes y duelos de infarto por atletas de altísimo nivel, ha sido también una jornada plagada de lesionados, sancionados, expulsados por haber incumplido las estrictas normas, y mucho más. Algunos pensábamos que después de todo lo que sucedió durante la cuarta temporada, la quinta entrega sería una calmada, pero vaya que no fue así, no hay duda que la presente edición de Exatlon Estados Unidos será una para recordar.

Jeyvier Cintrón: Un camino de éxitos

El boxeador boricua de 26 años perteneciente al Team Famosos en la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, desde su inicio se ha mantenido en un constante camino de éxitos. Sólo finalizando el mes de mayo, Jeyvier, junto a otro de los hombres fuertes del equipo rojo, Jacobo García, sufrió un golpe en su camino a la gran final, ambos no escaparon a la ola de sanciones, y se ausentaron por tal motivo una semana del reality deportivo, pero la realidad es que Cintrón regresó con todo a las feroces arenas de República Dominicana y se ha posicionado cómodamente en los primeros lugares de la tabla de rendimiento, ganando en paralelo numerosos premios para él y su equipo.

¿Cuál es el secreto a voces de Jeyvier?

Si bien en la quinta temporada han quedado en evidencia roces y actitudes de cada participante, en algo se ha caracterizado Jeyvier y ha sido su sonrisa y buena actitud en cada situación donde lo hemos visto frente a las cámaras. Pero todo indica que no sólo es lo que la audiencia ve en casa, fuentes aseguran que Jeyvier Cintrón sería el concursante mejor portado de toda la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, tanto en los circuitos como fuera de ellos.

En el video a continuación, cortesía del portal para fanáticos de Exatlon Estados Unidos, VideosTop, revelan que Jeyvier habría resaltado por su buena actitud, compañerismo, respeto y solidaridad con sus pares deportistas. No se pierdan en detalle todos los comentarios de Jeyvier Cintrón aquí:





Los seguidores no tardaron en opinar difiriendo de este comentario sobre Jeyvier Cintrón, puesto que aseguran que no sería lo correcto indicar que tiene una conducta intachable cuando, como dijimos más arriba, fue sancionado junto a Jacobo García por haber incumplido el contrato y las estrictas normas de la competencia.

Esta seguidora dijo lo siguiente: “Yeivier no es tan disciplinado el fué sancionado con Jacobo, tiene sus berrinches cuando pierde como los demás.” Otra usuaria dijo: “Jeyvier también fue castigado junto con Jacobo que mentiras hablas???”, y opiniones como esta fueron las que predominaron entre los comentarios del video.

Por supuesto, también hay quienes apoyan a estos atletas: “Cual es la verdad de Jeivier ustedes siempre están hablando locuras, Jeivier Y Kevin son los mejores y siempre están buscando algo malo para dañarle la reputación a los atleta como lo hicieron con la Pantera y el muchacho de los Rojos déjense de poca vergüenza si no tienen nada bueno q decir no digan nada pero no perjudiquen los atleta q se desviven por ganar y hacer bien la puntería ok los Rojos son bueno y los azules tambien son buenos atletas.”

Por otra parte, el rechazo a una nueva temporada con atletas ya conocidos se hizo sentir. Esta fanática comentó lo siguiente: “Que no repitan que todos sean nuevos porque los viejos ganan premios y los nuevos pierden.”

Lo cierto es que ya nos queda poco tiempo para el final de una larga temporada como ninguna otra. ¡Adelante, campeones!