Sebastian Caicedo sabía que iba a salir de “La Isla: Desafío Extremo”

Sebastian Caicedo no quería irse pero sabía que iba a salir de La Isla: Desafío Extremo, de Telemundo. “[Estoy] triste. No quería salir todavía. Lastimosamente salgo por una lesión que me atraía desde Exatlón Estados Unidos”, dijo Caicedo en una entrevista para un canal de YouTube. “No sabía que soy una persona que tiende a desarrollar tendinitis, es la misma lesión de los golfistas, es un corrientaso que llega hasta el codo y es involuntario. Yo le decía a Dios ese día ‘papito Dios, yo quiero seguir. Dame una prueba de la cual no tenga que hacer fuerza en el agarre sino un rompe cabezas o tirar algo”.

Una vez que Sebastian ve el reto, ya sabía iba a ser eliminado. “Pero cuando vi esa prueba, sabía que iba a salir. Desde que tuve la oportunidad de agarrarlo por primera vez, nos dejan medio sentirlos antes de hacer la prueba y se me cayó”, contó Sebastian. Estas declaraciones han despertado rumores de fraude en las redes. Ya que Sebastian dice que producción les muestra la prueba antes de que ellos la realicen. Entonces, producción vio que Sebastian iba a tener dificultades en esta prueba de eliminación.

Se dice que producción tuvo la oportunidad de cambiar el reto pero no lo hizo. Así que Sebastian sabía que iba a ser desterrado ya que se le volvió a caer automáticamente como cuando lo hizo en el detrás de cámaras.

Play

Una vez afuera de la competencia, Sebastian se conecto con sus seguidores a decirles que lo que paso fue voluntad de Dios. “Salí por una tendinitis y ya estoy en terapia”, compartió Sebastian.

¿Qué es tendinitis?

Tendinitis en la mano es una inflamación de los tendones que puede ser causada por una variedad de factores, como: Movimientos repetitivos, Torceduras, Lesiones agudas o crónicas, Condiciones médicas.

Los síntomas de la tendinitis en la mano pueden incluir:

Dolor en la muñeca o cerca de la base de la mano

Inflamación

Rigidez

Debilidad al agarrar, lanzar o escribir

Disminución del rango de movimiento