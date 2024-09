Samira Jalil reacciona a las criticas tras su salida de “La Isla: Desafío Extremo”- ENTREVISTA

Samira Jalil tuvo un delicado problema de salud por lo que fue obligada a salir de La Isla: Desafío Extremo. Ella se tuvo que ir porque sufrió un problema con un implante. Resulta que cuando su compañero Tony Garza la abrazo durante una celebración, lo hizo tan fuerte que ella sintió que un liquido de sus implantes se empezó a regar dentro de ella. Por lo que Samira tuvo que abandonar rápidamente el reality para ser intervenida. Después de varios días en cama, ella ya se siente mejor.

Durante una entrevista con AhoraMismo, Samira reaccionó a lo que se dice de ella en las redes. “No pretendo gustarle a todo el mundo. Me definen como una loca y no soy loca, soy pasional. La pasión es lo que me lleva a mí a ser la mujer que soy. Una mujer que llora de verdad, que grita de verdad y pelea de verdad. Todo lo hago con amor y con pasión. No soy perfecta. No quiero ser ejemplo de nada. Solo soy una mujer que ha sobrevivido a la vida: Huérfana a los 21 años, gente que me ha lastimado con traiciones con mentiras. No me quiero justificar con ello. Pero todo lo que hago, lo que he hecho y hare, lo hago de la pasión del amor”, dijo Samira. Arriba está la entrevista completa.

Samira también habló sobre el momento de pánico que vivió en La Isla, ya que algunos dicen que ella solo lo hacía para llamar la atención. “Me dio un ataque de pánico porque me da miedo el encierro. Si fuera buena actriz, estuviera en Hollywood ganando millones de dólares y me dedicaría a la actuación. Me parece contradictorio, por ejemplo he visto a mis compañeras llorar desde la primer semana porque no daban puntos, pero mis compañeras no son treateras… porque no tienen el carácter que yo tengo? Porque yo soy una mujer que va de frente y no se traga nada”.