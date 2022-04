EXATLON EEUU: Ellos serían los rostros emblemáticos que se sumarán a la séptima temporada

Vaya que la sexta temporada del reality deportivo estelar de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, ha resultado siendo un verdadero cúmulo de emociones en donde la audiencia ha sido testigo de competencias de infarto, un alto nivel atlético y deportivo, eliminaciones muy emotivas, y circuitos nuevos y renovados que definitivamente no son aptos para cualquiera, es que no es secreto para nadie que esta competencia ha ido evolucionando y los planeas son a futuro, no en vano ya se estaría preparando la séptima temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Una séptima temporada ya estaría sobre la mesa

La sexta temporada de Exatlon Estados Unidos fue un absoluto ejemplo de la evolución de este reality deportivo, que, en cierto modo, volvió a su esencia con 24 participantes totalmente nuevos, pero la misma ambición por alcanzar la gloria, las ganas de probarse a sí mismos a través de sus destrezas, y ya cerca de la esperada gran final, lo que hemos visto ha sido precisamente eso, una demostración de fortalezas que pasará a la historia dentro de la competencia.

Otra cosa que no es secreto para nadie, es que Exatlon Estados Unidos es “la joya de la corona” de Telemundo, ubicándose siempre entre los programas más vistos, y si bien los números de audiencia han bajado, esta competencia de alto voltaje continúa siendo una indudable preferida de la audiencia en español de Estados Unidos.

Pero como todo, en Telemundo han surgido nuevas, y muy exitosas alternativas que brindan un merecido descanso a la producción de un programa como Exatlon Estados Unidos, tal es el caso de “La Casa de Los Famosos”, un reality en el que figuras reconocidas del mundo del entretenimiento se confinan en una lujosa casa en donde, por medio de estrategias y diferentes retos, se van eliminando uno al otro hasta que el ganador, la última persona sobreviviente, recibe el premio en efectivo de 200,000.00 dólares.

La segunda temporada de “La Casa de Los Famosos” comienza el próximo 10 de mayo por Telemundo, una vez finalice la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, que ya estaría en planes de una esperadísima séptima temporada que desde ya se especula, sería una de “Leyendas”, en la que rostros emblemáticos en la historia de Exatlon Estados Unidos medirían fuerzas con nuevos participantes en una edición, que de suceder, sería verdaderamente épica.

Ellos serían los rostros emblemáticos que se sumarán a la séptima temporada

De acuerdo a diferentes portales para fanáticos la séptima temporada de Exatlon Estados Unidos transcurriría de la siguiente manera: Un equipo que estará conformado por campeones y finalistas de ediciones anteriores, se enfrentaría a otro de guerreros totalmente nuevos y empezaría el próximo mes de agosto, una vez finalice “La Casa de los Famosos 2”.

Según estas fuentes especializadas, los atletas que veríamos serían finalistas y sub finalistas, incluyendo a los de la temporada actual. Incluyendo a campeones que serían: Nate Burkhalter, Nicole Regnier (finalista), Alondra “Nona” González, Norma Palafox, Elías Tirado, Kelvin Noeh Rentería, Ana María Parra y Valeria Sofía Rodríguez “La Rebelde”.

Si bien no hay una confirmación definitiva, un equipo así sería un lujo para todos los fanáticos de Exatlon Estados Unidos. No se pierdan este video con más información al respecto: