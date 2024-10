Romina Marcos sabía que ya iba a salir de “Los 50”

Romina Marcos fue una de las primeras eliminadas en la semana de estreno de Los 50. Aunque apenas había empezado el reality, la hija de Niurka Marcos dice que ya sabía que iba a salir del show. “Al principio no, pero conforme fueron avanzando los días y las horas –porque ahí hasta una hora importa–, me di cuenta de que yo ya estaba lista para salir”, dijo Romina a People en Español. “La energía ya era muy fuerte en contra mía, entonces estaba muy tranquila también, tenía como mucha confianza en Dios de que lo que fuera a pasar era lo mejor para mí y por eso me fui tranquila”.

Pero aunque se fue tranquila, Romina se llevó varios moretones en sus piernas tras participar en varios juegos en Los 50. “Yo terminé con las piernas completamente moretoneadas así mal mal mal y eso que nada más jugué cuatro juegos””, contó Romina.

También habló de su experiencia en el reality. “Es una cosa increíble, maravillosa; la hacienda, El león a lo lejos, verlo pero no poderlo tocar –no sabes quién es realmente–, los conejitos, los zorritos, los perritos… es un multiverso, es como, no sé, entrar a una película. Los juegos están loquísimos. Esta segunda temporada la verdad es que sí, como le dice El León, es la más cruel. Son juegos que te ponen a retarte al 100% tanto física como mentalmente. Es muy difícil porque son tantas cosas que tienes que aprender a manejar entre los juegos, el acumulado, las estrategias, las personas, los buenos, los malos, los que sí, los que no; pero fue una experiencia maravillosa que, aunque duró poco, me llevo en el corazón”.

Algunos reaccionaron tras la eliminación de Romina

Algunos televidentes han reaccionado a la eliminación de Romina. “Me ENCANTO que haya salido ROMINA 🙄🙄 debería de irse Leslie con ella también!”, expresó un internauta en las redes de Telemundo Realities.

Cabe mencionar que Leslie Gallardo es la cuñada de Romina, ya que la ex participante de La Casa de los Famosos es la novia de Emilio Osorio.

“Y todas esas salidas son gracias a la gran estratega Lesli 😂 Lesli tu no eres Mánelik 🤪”

“Creo que la Salida más satisfactoria para la audiencia y ahí dentro es la d Romina 🤭”

También Leslie Gallardo reacción a la salida de Romina.

“ERES GRANDE MI NIÑA! Estoy sumamente orgullosa de ti y de la mujer que eres, gracias por compartir esta aventura. Me parte el corazón verte ir, te amo!”