Romeh no se quedará con su premio de 100 mil dólares de La Casa de los Famosos

Rodrigo Romeh se llevó a casa 100 mil dólares tras convertirse en el segundo finalista de La Casa de los Famosos 4. “Gracias por todo ese cariño, sus votos, sus clips, sus mensajes, sus regalos, por vivirlo junto con nosotros, por conectarse cada tarde, no hay palabras que alcancen para darles las gracias”, escribió Romeh en sus redes cuando salió ganador del reality de Telemundo.

Pero Romeh no se quedará con su premio de 100 mil dólares. Las presentadoras de La Mesa Caliente, de Telemundo, le hicieron la gran pregunta: ¿Qué harás con tus 100 mil dólares? ¿Cómo te gastarás los 100 mil dólares. Pero ellas no esperaban la respuesta de Romeh. El influencer mexicano no se quedará con el premio completo. Resulta que Romeh planea repartir sus 100 mil dólares. “Lo voy a repartir con mi familia Tierra”, anunció Rome en La Mesa Caliente.

Las presentadoras – Giselle Blondet, Myrka Dellanos y las invitadas Cristina Porta y Geraldine Bazán – quedaron en shock al escuchar que Romeh iba repartir sus 100 mil dólares. “Yo he ganado campeonatos mundiales y he aprendido que mi equipo es quien me ha ayudado a llegar ahí. Yo levantó la copa pero si no reconoces quienes te ayudaron a llegar ahí [no está bien]. Y así me ha ido mejor en la vida”, dijo Romeh.

Esta sería la primera vez que un ganador de La Casa de los Famosos comparta su dinero con sus compañeros de cuarto.

El plan de Romeh es compartir el premio con Ariadna Gutiérrez, La Divaza y Clovis Nienow. Maripily era de su cuarto pero ella se llevó el premio mayor de 200 mil dólares ya que es la primera ganadora de LCDLF4. Romeh se llevó 100 mil dólares, y si reparte su dinero en cuatro partes, cada uno se lleva 25 mil dólares.

Myrka Dellanos aplaudió los planes de Romeh, de repartir el dinero y dijo: “Cuando te desprendes de las cosas te viene más”. Geraldine Bazán agregó: “El que reparte y comparte se lleva la mejor parte”.

Rodrigo concluyó que su plan en el reality era “dar un buen ejemplo en La Casa de los Famosos”.