EXATLON All Stars: Los Rojos hicieron llorar a Viviana “La cazadora”: ¿Por qué?

EXATLON All Stars sigue desatando todo tipo de pasiones y emociones entre los televidentes que cada noche miran de cerca a los atletas que se disputan los títulos de campeón y campeona de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, y esta vez una de las atletas favoritas llegó al punto de las lágrimas.

Los integrantes del equipo Rojo, quienes han demostrando mucha unión a medida que pasan los días, hicieron llorar a Viviana Michel, más conocida como “la cazadora”, y no porque le hayna hecho nada malo sino porque la emocionaron con el gran trato que le dan y el apoyo que le manifiestan.

Así se evidenció en un video compartido por el programa de televisión en su cuenta de Instagram, en el que se aprecia el momento en el que la deportista mexicana afloró sus emociones tras anotar un punto, y confesó que sus compañeros la llevaron a sentirse así.

Con mucho agradecimiento, “la Cazadora” se reunió con todos sus compañeros del team Famosos y les dijo que la llenó de mucho orgullo y emoción saber que no los defraudó en la consecusión de un punto valioso y en especial comentó que la llevó al llanto Jonny Magallón, con unas frases que le dijo y un abrazo que le dio.

“A veces tanto te lo guardas, te lo guardas, que llega un momento en que lo tienes que sacar, entonces por eso lloré, porque en realidad sentía cada palabra de el Capi (Jonny), el abrazo que me dio al final, de que ‘confíamos en ti’ y se dio el punto”, manifestó Viviana, mientras sus colegas de team la miraban emocionados también.

“La verdad que fue un puntazo, lo disfruté y lo celebré al máximo, y estoy súper orgullosa del equipo que tengo”, concluyó la estrella de la puntería en el clip que compartimos en este artículo.

Y es que no hay duda alguna de que la mexicana se la ha pasado de lo lindo en la edición All Stars, donde además de entregarse en cuerpo y alma en cada uno de los circuitos que enfrenta, también se ha divertido jugando con sus compañeros y hasta haciendo roles que no hacía, como presentar uno de los duelos, que puedes ver a continuación.

Tras su regreso a las arenas de EXATLON Estados Unidos, Viviana Michel aseguró estar más que lista para la revancha, y aunque tiene competidoras muy fuertes, como Ana Parra, Caterine Ibarguen, Nona González y la “Pantera” Denisse Novoa, la mexicana tiene entre ceja y ceja la victoria.

“La Cazadora está de regreso y va por la revancha!🔥🏹 #ExatlonEEUU se recargará con estrellas y leyendas de temporadas pasadas. 😲 #ExatlonAllStars 🏅 será la batalla más épica de la historia”, fue la publicación que Viviana hizo hace un par de semanas, cuando confirmó públicamente que estaría en la edición All Stars.

Dinos cómo ves la participación de “la Cazadora” y cuéntanos si la ves llegando a disputar la gran final del reality show de Telemundo.