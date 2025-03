Rey Grupero explota contra Luca en la cena de LCDLF All-Stars: Llueven las criticas

Rey Grupero no pudo contener su furia y explotó contra Luca durante la cena de nominados en La Casa de los Famosos All-Stars. Pero el comportamiento y palabras que uso Rey contra su compañero en el reality de Telemundo, están siendo fuertemente criticadas por el público.

En la mesa, Grupero soltó muchas palabras fuertes para insultar a Luca, mientras este solo lo escuchaba con una sonrisa en la boda. “Te siente muy verg* porque vienes de Europa muy verg* ‘les presento a mi amigo que es morenito’…pobre pendejo. Aquí te la pelas con los pinches latinos. Hijo de tu put* madre”, le dice Grupero a Luca, mientras este con una sonrisa dice que “se está inventando cosas”.

Rey Grupero hasta aseguro que no le importa que lo boten del reality como que lo quiere enfrentar. También le insultó a su mamá. Mientras Luca le dice que este es un programa y que los mexicanos que lo están viendo no se han de sentir bien de la manera que los está representando con su comportamiento. Mientras que Rey se enfurece más por el comportamiento de Luca. Quizás estaba esperando que el italiano reaccione mal y le de un golpe, pero nunca paso. Abajo pueden ver el momento.

Cuanto ASCO y REPUDIO me da esta cosa porque no se le puede llamar hombre. 🤢🤮

Eres un ASCO rey grupero. No representas a los mexicanos, me vale madres quien haya empezado. Neta ruego porque sea el al que saquen. Se prende con poquititito. No tiene la mentalidad para estar en un reality show. #LCDLFAllStars

Reacción del público

“De verdad…que ASCO 🤮 de persona es este tipejo REY… Y el otro CARAMELO igual. Son unos NEFASTOS.!! Debieran sacarlos. Ya no hay que ver ese show de 💩”

“Soy Mexicana y no me representa #FUERAREYGRUPERO #LCDLFAlIStars”

“De verdad no puedo entender como los justifican. Me dice mi esposo a esos los van a sacar quita eso, y le digo que esos tienen apoyo, y me dijo porque ves esa cochinada? Eso ya no lo deberían pasar ya no es como los de antes, por que la gente sigue viendo eso?”

MALDITOS HDPPPPP ME ARREPIENTO DE QUE LUCA ME CAYERA BIEN AL PRINCIPIO 🤢

Caramelo corre detrás de Luca

Después de terminar la cena de nominados, Caramelo y Rey Grupero fueron los últimos en salir. Per una vez que llegaron al túnel de regreso a la casa, Caramelo corre detrás de Luca y empieza a insultarlo. Abajo puede ver las imágenes. “Personas cómo estás Caramelo y Rey, que ejemplo nos están dando, violencia. Espero que ustedes tomen carta en este asunto, tienen que salir de la casa. Ya basta al fraude”, comentó un usuario en las redes.