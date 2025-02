Caramelo de La Casa de los Famosos All-Stars: ¿Quién es él?

Caramelo es uno de los 23 habitantes de La Casa de los Famosos All-Stars. En esta nueva temporada, Telemundo invitó a ex habitantes para que tengan su revancha en la casa. Pero también invitaron a nuevos participantes llamados como la nueva generación. Caramelo forma parte de la nueva generación.

Aunque no es famoso, Caramelo es muy popular en el mundo de las redes sociales. Carlos Antonio Cruz, es su nombre de pila, y tiene mas de 19 mil seguidores en Instagram. El chico nació en República Dominicana y se mudó a Estados Unidos cuando tenía 18 años. En la ciudad de Nueva York consiguió un trabajo como repartidor de paquetes para UPS.

Caramelo saboreó la fama cuando un TikToker lo detuvo en la calleEn 2023, Caramelo se volvió viral cuando un famoso TikToker "Body by Mark" lo detuvo en la calle mientras trabajaba para preguntarle sobre sobre su rutina de ejercicio. “No hago pesas”, respondió Carlos con un carisma que cautivó a los seguidores de TikToker. La cautivadora presencia de Carlos hizo que el video se volviera viral con más de 12 millones de visitas. Fue tan viral que fue invitado al programa de Jennifer Hudson. Abajo puedes ver el momento. https://www.youtube.com/watch?v=BTJt1V2VR_0 A Caramelo le gustaría dar charlas de motivación

En el show de Jennifer Hudson, Caramelo reveló que le gustaría dar charlas motivacionales. Ya que se despierta todos los días agradecido con la vida. Eso lo aprendió de su abuelo, quien lo despertaba a las 4 de la mañana para empezar el día. Su abuelo le enseñó a ser agradecido con la vida “porque hay mucha gente que no puede ver, no puede escuchar o saborear; y tú tienes todo. No te estes quejando.

Caramelo a realizado competencias de fitness

Caramelo empieza su día meditando. “Me despierto y digo gracias”, dijo Carlos sobre su rutina diaria. “Me despierto a las 5 de la mañana y medito”, le contó a Hudson. Después de llenar su corazón de agradecimiento, Carlos pasa a desayunar. “Hago avena y luego hago calistenia”.

“Caramelo de chocolate” dice ser amante del ejercicio y su pasión lo llevó a competencias de fitness, practicar béisbol y motocross.

Caramelo forma parte del cuarto Agua

Caramelo viajó a México para formar parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos All-Stars. En el reality forma parte del Cuarto Agua y comparte habitación con Niurka, Lupillo Rivera, Luca, Rey grupero, Paulo y Erubey.