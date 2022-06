Reencuentro campeones de EXATLON 6 EEUU con compañeros: ¿Qué se dijeron?

Si bien la sexta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, ya habría llegado a su fin, en una entrega repleta de mucha emoción y adrenalina, con el triunfo de Briadam Herrera por los hombres, perteneciente al Team Famosos (Rojo), y Susana Abundiz, refuerzo del Team Contendientes (Azul), es sabido por todos que los atletas participantes, incluyendo a los campeones Susana y Briadam, forman lazos eternos de amistad que duran para siempre, tal como nos aseguraron en esta entrevista.

Briadam y Susana: Campeones desde el principio

Si alguien se mantuvo de forma consistente acumulando puntaje para su equipo fue Briadam Herrera, que desde el comienzo de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos se mantuvo como un favorito. Por el lado de Susana Abundiz, la chica se sumó al reality deportivo durante la semana cuatro como reemplazo para sorprender a todos con sus destrezas atléticas y deportivas, que la llevaron a posicionarse en los primeros lugares, venciendo a las favoritas y dándole el merecido triunfo de la sexta edición.

Reencuentro campeones de EXATLON 6 EEUU con compañeros

Recientemente Susana Abundiz compartió a través de su cuenta de Instagram, una foto en donde se le ve reunida con otros participantes de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, incluyendo al también campeón Briadam Herrera.

El encuentro ocurrió en la célebre discoteca CocoBongo, ubicada en la ciudad de Cancún, México. Aquí entre bromas, Susana hizo referencia a la rivalidad entre rojos y azules, pues estaban ella junto a Briadam Herrera, Mateo Gonzalez, Isabella Arcila y Jordan O’Brien.

“Después de la final un festejo merecido con estos duros. Agradecida con Exatlon por darnos la oportunidad de vivir juntos en fortaleza esa última semana y poder descubrir las grandiosas personas que formaban los diferentes equipos. Sin duda el equipo rojo tenía personas maravillosas.

-no se confundan, AZULES por siempre!!!! Haha pero los rojitos también son excelentes personas” dijo Susana Abundiz.

Los mensajes de los fanáticos, aplaudiendo la camaradería entre los atletas, no se hizo esperar: “Wow me quedo sorprendida como pueden compartir juntos por su bonita amistad los felicito a Todos y amo mis azules 🙋‍♀️🙋‍♀️👍👍😀😀 saludos desde Buffalo NY bendiciones”, otra aseguró: “Que bello compartiendo en una familia extendida! Dios es maravilloso! Felicidades por el logro😊🌟Me encanta Exatlón”, “Claro que yes! Pero era competencia, me alegra que formaron un Familia 🙏🏾💙❤️”, “Excelentes competidores todos. Bendiciones y exitos para todos🧢🧢🧢🧢🧢😍😍😍😍👏👏👏👏👏🙌🙌🙌🙌” fueron sólo algunos de los mensajes de apoyo ante esta divertida reunión.

Se espera que una séptima temporada de Exatlon Estados Unidos vuelva a las pantallas de Telemundo próximamente, y si bien no hay nada confirmado aun en cuanto a fechas, los portales para fanáticos de la competencia aseguran que podríamos tenerla de vuelta tan pronto como el próximo mes de agosto.

En AhoraMismo estamos listos para retomar cobertura de la competencia que tiene cautivada a la familia hispana del territorio americano, estamos seguros que esta nueva entrega mantendrá siempre la emoción a la que ya nos tiene a todos acostumbrados.

¡No podemos esperar!