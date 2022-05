EXATLON 6: Rebeca Valentín confiesa que una atleta era demasiado gritona: ¿Quién?

La sexta temporada de EXATLON Estados Unidos llegó a su fin, pero quedan miles de recuerdos entre los atletas que pasaron por las arenas del reality show de Telemundo, que concluyó con el triunfo de Susana Abundiz y Briadam Herrera como los nuevos campeones del programa.

Dentro de las anécdotas que se llevan los exconcursantes de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, están la manera como cada quien celebraba y las reacciones que cada quien tenía cada vez que se enfrentaba a un circuito exigente.

Y aunque la energía de todos era bastante alta, sin duda alguna, tal y como pudieron apreciarlo los propios televidentes, Isabella Arcila, del team Famosos, tenía una particularidad: era demasiado gritona.

Así lo reafirmó la bella Rebeca Valentín, quien en una charla en vivo con sus fans en la cuenta de EXATLON Estados Unidos, de Instagram que compartimos aquí, (exactamente en el minuto 40:00), habló sobre la nadadora profesional, de quien manifestó que sus gritos eran bastante altos, pero que no le molestaban en lo absoluto.

Rebeca fue interrogada por un fan sobre el tema, y empezó su respuesta con una tremenda risotada, que le salió del corazón.

“¿Los gritos de Isabella?… Como diríá Frank: ¡Alabao!… No, la verdad es que Isabella es única, súper competitiva”, comentó la atleta de los Azules.

“Esos gritos te entraban y no se iban como por cinco segundos. Pero a mí me encantaban. El reto de ir contra ella. A veces ella gritaba, yo gritaba, pero la verdad yo lo disfruté mucho. La verdad sí grita, grita mucho, pero es parte de lo que es esta competencia, y la verdad, yo me llevé bien con ella y con todos”, agregó la puertorriqueña, a quien apodaban la Wonder Woman.

La exreina de belleza aprovechó el momento con sus fans para enviar un mensaje a sus seguidores y a pedirles que promuevan la unidad y el apoyo a los atletas, sin importar del equipo que cada quien sea, pues EXATLON se trata de una competencia para entretener al público.

“Nosotros tratamos de transmitirle esa adrenalina para que se diviertan, pero como decimos: somos rivales, pero no somos enemigos. Ustedes pueden vivirlo a flor de piel, a todo dar, pero todos son bienvenidos”, dijo la bella deportista.

Exatlon Estados Unidos Isabella Arcila vs Susana Abundiz FINAL CARDÍACO !(ultimo tiro )

“Creo que simplemente es algo que nos define a todos y que nos lleva hasta el fin del mundo, es el respeto, y que siempre nos apoyemos”, concluyó Rebeca.

