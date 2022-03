EXATLON 6 EEUU: Rebeca Valentín está frustrada ¿Qué pasa con la Contendiente?

La sexta temporada del programa de competencias de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, se encuentra atravesando un momento crucial, en donde no sólo los retos se vuelven cada vez más intensos, sino que los premios mejoran, las emociones aumentan y los atletas tratan con todas sus fuerzas de alcanzar la ansiada gloria ya a casi 10 semanas de su estreno.

Y es precisamente ese tiempo, 10 semanas, lo que puede estar causando estragos emocionales con los atletas de ambos equipos, tantos Famosos como Contendientes, quienes al ver que no avanzan, ni hacen puntos, empiezan a frustrarse y esto es exactamente un lujo que no se pueden permitir pues todos sabemos que en Exatlon Estados Unidos un altísimo porcentaje del éxito viene de la fortaleza mental, y cuando los guerreros pierden eso, estarían perdiéndolo todo.

Si bien en las últimas semanas hemos visto es al equipo rojo (Famosos) llevar las de perder ante unos Contendientes que lucen imparables, el puntaje acumulado toma un rol vital para cada atleta en este punto de la competencia y tal ha sido el caso para algunos de los azules, como sería la propia Rebeca Valentín.

Rebeca Valentín está frustrada ¿Qué pasa con la Contendiente?

El detonante emocional de Rebeca Valentín habría ocurrido luego de la eliminación de quien fuera apodada “La Indestructible” del Team Contendientes, Lupita Gavilanes, quien después de haber superado cinco intensos duelos de eliminación en la sexta temporada de Exatlon EEUU, perdió ante Rebeca en una batalla muy intensa, que dejó derrotados no sólo a azules, sino a rojos e incluso a la audiencia en casa, quien lloró la pérdida de una participante que se había ganado el corazón de todos de manera definitiva.

Fue aquí cuando, de acuerdo a diferentes portales de fanáticos y las redes sociales, que la ex reina de belleza se habría derrumbado y esto estaría afectando aún más su rendimiento dentro del equipo azul, y más importante aún, su puntaje camino a las luchas individuales. No se pierdan este video cortesía del canal de YouTube dedicado a brindar información de todo lo relevante a la competencia, Movies MV, aquí se profundiza más aun sobre este tema:





Importante destacar que esta no es la primera vez que algo así sucede en la historia de Exatlon Estados Unidos. Esta es una competencia muy intensa en donde cada atleta debe poner a prueba no sólo sus capacidades físicas, sino también su fuerza interior, estando todos alejados de cualquier método de comunicación y de la cercanía con cada uno de sus afectos, este último un componente que probablemente sea el que más afecte a la hora de alcanzar ese equilibrio necesario para poder competir en las mejores condiciones.

En el video que compartimos, las reacciones de los fanáticos fueron como siempre, ¡muy contundentes!: “A Rebeca le tienen envidia por qué aparte de ser la más bonita y no ser atleta lo está haciendo muy bien. Qué pena que la gente no entienda lo que es la verdadera amistad. ¡Ah! Otra cosa, siempre los Boricuas tienen que dejar la sangre en las competencias porque si no esa así las producciones mejicanas le quitan los premios. Eso sí es no saber perder. Lo siento mucho pero todos saben que es la verdad.El Boricua no es así. Al Cesar lo del César.” Dijo esta seguidora del programa.

De cualquier manera, como la guerrera que es, estamos seguros que Rebeca Valentín volverá a estar en su mejor estado anímico muy pronto y podrá seguir brindándolo todo dentro de Exatlon Estados Unidos.