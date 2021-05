EXATLON 5 EEUU: Raquel defendió a Rafa “¡Sí fue robo!”

Ya es conocido por todos los fanáticos que durante las temporadas de Exatlon Estados Unidos ocurren ciertas jugadas que encienden la polémica pues terminan tan ajustadas que generan opiniones encontradas de la audiencia, recientemente sucedió con el miembro del Team Contedientes Rafa Soriano, que se enfrentó a Jacobo García en un circuito con todo tipo de comentarios de sus seguidores, afirmando que posiblemente, se habría cometido un fraude al eliminarle el punto a Soriano, apodado “El Brujo”, por todos sus fanáticos.

La polémica del 10 de mayo en Exatlon Estados Unidos

La lucha del pasado 10 de mayo fue el controversial circuito de mar por las estrellas, una de estas tenía un día de necesario descanso y diversión en un catamarán, mientras que el otro tenía un premio en efectivo de 10,000.00 dólares. Recordemos que este circuito ha sido el escenario de difíciles lesiones en varias temporadas de la competencia, entre ellas la del campeón de la temporada anterior, Nate Burkhalter, y más recientemente con la primera de la larga lista de atletas lesionados, Andrea Nerio.

¿Hubo fraude contra “El Brujo” Soriano?

Pero el suceso de la jornada fue el encuentro entre Rafael Soriano y “El Tarzán de las arenas” Jacobo García. Cuando llegó el momento de la puntería, Jacobo recibió el punto a pesar de que, según los seguidores de Exatlon Estados Unidos, la pelota que habría lanzado “El Brujo” llegó segundos antes.

Los comentarios de seguidores no se hicieron esperar: “No entiendo como producción le dio el punto a Jacobo cuando fue super claro que el azul llego primero. Lo peor que le ha sucedido a los azules ha sido la llegada de Mirna y Horacio dos buenos para nada, ceden puntos todos el tiempo, y cuando es importante hacer un punto no lo hacen. Han sido los peores.” Asegura una fanática de Exatlon Estados Unidos en YouTube.

Por otra parte, no sólo los fanáticos de Rafa Soriano tuvieron mucho que decir. Su ex compañera de equipo, y de acuerdo a muchos rumores, posible pareja actual, Raquel Becker, también se pronunció al respecto, mostrándose muy indignada con lo que habría pasado con “El Brujo”, no dejen de ver este video:

Becker fue contundente en afirmar que no estaba de acuerdo con la decisión de la producción y luego, a través de sus historias de instagram, compartió el video.

“Oigan, apenas me puse a ver el episodio de ayer de Exatlon ¡Y fue un robo ese punto, fue un robo! Yo no se en qué cabeza cabe decir que el punto fue para Jacobo, Osea”…Afirmó Raquel Becker.

Robo o no, ya el presunto fraude sucedió, lo que si resulta muy tierno es como Raquel Becker se volcó a defender a Rafa Soriano, después de tantos comentarios sobre una posible relación amorosa entre ambos. Sólo queda esperar una vez se acabe la temporada, y ahí podremos conocer si en efecto, la pareja en cuestión es real, y no es sólo otro romance fugaz que nació en las arenas de República Dominicana, recordemos que Rafa de esto conoce bastante, pues ya estuvo envuelto en una relación con Dennhi Callú, otra Contendiente, en su primer paso por Exatlon Estados Unidos.