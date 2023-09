¿Raquel Becker y Rafael Soriano siguen juntos?

A través de ocho temporadas las arenas de Exatlón Estados Unidos han sido el escenario de grandes batallas pero también de algunos flechazos.

En el caso de Rafa Soriano, cupido lo ha flechado dos veces. El Brujo, como le dicen de cariño, y Dennhi Callú vivieron un romance fugaz en la segunda temporada de Exatlón Estados Unidos.

Luego en la quinta temporada, el mexicano jugador de football americano habría encontrado nuevamente el amor en los brazos de otra compañera, esta vez de Raquel Becker, una de las participantes más queridas del público.

Durante la quinta entrega que se realizó en 2021, la audiencia empezó a notar a ambos atletas mostrarse muy cariñosos entre ellos, e incluso inseparables a todo momento. Hasta que ellos mismos confirmaron su relación amorosa. “Gracias por existir. R.”, escribió “El brujo”, como también es conocido en la “competencia más feroz del planeta”. “El universo se encargó de juntarnos. ❤️ @rafsorianoc”, expresó por su parte la mexicana en ese entonces.

En 2021, Becker y Rafa revelaron detalles sobre cómo se enamoraron cuando compartían en la cabaña. Una noche mientras dormían, Raquel le tomó la mano a Rafa y se quedaron dormidos tomados de la mano. Así poco a poco se fueron enamorando.

La relación tomó fuerzas y hasta se tatuaron una “R” en el cuello. Rafa dibujo su “R” y ella se la tatuó. Luego Raquel escribió su “R” y él se la tatuó.

Todo parecía ir de viento en popa hasta que ya no se los vio en el 2022. Desde entonces no han compartido fotos juntos en sus redes. Así no se sabe si la pareja terminó. Pero lo que sí está confirmado es el regreso de ambos a la nueva temporada de Exatlón All-Stars que estrena el 26 de septiembre por Telemundo.

En esta nueva también está de regreso Dennhi Callú, quien vivió el romance con Rafa en la segunda temporada.