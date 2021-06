[FOTO] Raquel Becker lista para su nuevo reto: ¿Cómo se ve en uniforme?

No cabe duda que Raquel Becker, es una participante de Exatlon Estados Unidos que al poner pie en República Dominicana, durante la primera temporada, conquistó a la audiencia y a sus compañeros de entonces en el Team Contendientes. En esta oportunidad, su buena energía, impecables destrezas deportivas e inagotable sonrisa surtieron el mismo efectos en los fanáticos, y hasta en su compañero de equipo Rafa Soriano, con quien ahora sostiene una relación amorosa.

Una eliminación polémica

La partida de Raquel de Exatlon Estados Unidos fue una de las más emotivas, generando todo tipo de reacciones entre los seguidores de la competencia, quienes se unieron en un sólo llamado para pedirle a Becker y a la producción de Exatlon, que la chica regrese a la competencia.

El 21 de marzo, Raquel se enfrentó a Claudia Ramos en el complejo circuito de fuerza para luchar por su permanencia en la competencia, pero la noche no fue de Becker y debió salir, siendo una de las mujeres más sólidas del Team Contendientes, que hasta el momento de su salida, se mantuvo haciendo puntos de manera constante.

Nuevos proyectos en televisión

Pero el gusto por los programas de competencias parece no haber mermado en Raquel Becker, quien al poco tiempo después de salir de Exatlon Estados Unidos, y a la par de disfrutar de su noviazgo con el ex contendiente Rafa Soriano, ya tenía alistado otro proyecto frente a las cámaras en donde, nuevamente le tocará demostrar su fortaleza cuando de vencer obstáculos se trata. ¡Es que no hay nada que esta chica no pueda hacer!

El regreso a las pantallas de Raquel Becker será en México y a través de la cadena Televisa, en el programa “Guerreros 2021”. Un concurso deportivo que desde sus inicios se ha mantenido con altísimos números de audiencia en su país, y consta de diferentes retos físicos y mentales para ir avanzando por fabulosos premios en efectivo. ¡Algo nos dice que Raquel conquistará esta nueva aventura!

“Guerreros 2021” se estrenará el 07 de julio, en donde nuevamente los dos equipos que conforman este programa, “Cobras” y “Leones”, medirán fuerzas para conocer quién se hará con el premio definitivo. De acuerdo a la propia Raquel Becker, ella formará parte de “Cobras”, y está lista para abordar con todo este desafío.

Raquel el pasado 7 de junio, compartió la foto con el uniforme oficial de su equipo “Cobras”, lo que generó aplausos y muchos mensajes de apoyo por parte de todos sus fanáticos en el mundo, quienes desean que Becker conquiste este nuevo reto como mejor lo sabe hacer.

Nos vemos mañana a las 8pm Guerreros!!! @guerrerosofmx #guerreros2021 @micanalcinco

El programa se podrá disfrutar en México a través del canal cinco en televisión abierta a partir de las 8pm. Por televisión paga se podrá seguir en el canal 105.

Con el apoyo de todos

Los mensajes de cariño por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Su pareja y ex compañero del Team Contendientes, Rafa Soriano escribió lo siguiente: “La mejor del mundo mundial😍🔥”.

Otros aseguran que esto será otro logro en la carrera de Raquel: “Seguro te va a ir increíble raque, dale con todo. 💪” dijeron.

De cualquier manera, desde aquí le enviamos las mejores energías a Raquel Becker en esta aventura.