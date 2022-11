Rafa Nieves rompe el silencio sobre ex compañeras de EXATLON EEUU [VIDEO]

El actor mexicano Rafael “Rafa” Nieves pasó de ser el rostro conciliador de “La Casa de los Famosos”, a uno de los más polémicos en toda la historia de Exatlon Estados Unidos, en donde prácticamente desde el primer día no paró de tener roces con sus compañeras de equipo, quienes entre otras cosas le acusaron de flojo y poco colaborativo.

Pero pese a que quizás no hizo conexión con sus compañeros de equipo, Nieves abandonó la séptima temporada de Exatlon Estados Unidos venciendo sus propios pronósticos y contento del papel que desempeñó dentro de la competencia.

Pudimos hablar con el sobre su experiencia dentro de Exatlon Estados Unidos, para la que sólo tuvo buenos comentarios, acotando que siempre fue “a lo suyo”, meditó, entrenó, y aprovechó para vencer sus propios miedos, e incluso fortalecer su relación con la ex reina de belleza brasileña Giulia Gama, a quien conoció dentro de “La Casa de los Famosos”.

Incluso indicó que Exatlon Estados Unidos le ayudó a ponerse verdaderamente en forma pues, a pesar de siempre haber practicado deportes, pasó meses dentro de “La Casa de los Famosos” y de allí prácticamente empezó a medirse con atletas de altísimo impacto en la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Los fanáticos de Exatlon Estados Unidos colmaron a Rafael Nieves de palabras positivas luego de su partida de la competencia: “A pesar de esa lesión y los diste todo👏🔥🔥❤️❤️ éxitos Rafa eres una gran persona❤️❤️❤️”, “Rafa te apoyaremos en tu próximo proyecto. Q seas muy feliz con Julia. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, “Que pena me dio ver como su equipo no lo apoyó en esa eliminación, como lo aislaban siempre que el hasta tuvo que pedirle perdón a la bully de Estefanía para poder tener una convivencia sana y tranquila.” Fueron sólo algunas de las muestras de apoyo a su favor.

“Yo si soy una persona educada”

Cuando le preguntamos a Rafa Nieves sobre si había posibilidad que los roces dentro de la competencia fueran “magnificados” por la misma convivencia, el fue contundente en asegurar que hasta el momento no entiende por qué se metían tanto con él.

“Yo fui a hacer lo mío, “ni las pelaba”, y si le pasaban atacándome y criticándome, pues se aprovechaban porque sabían que yo si soy una persona educada y se la pasaban atacándome. De venir de ‘La Casa de los Famosos’, en donde era un ambiente así, pero al menos allá eran personas que tenían gracias. Aquí estas mujeres eran tóxicas y grises. No me afectaban”, aseguró Nieves, indicando también que ahora el público también se está dando cuenta de esta “cierta toxicidad” que según él, existe en el equipo rojo.

Sobre Giulia Gama, ex Miss Brasil, aseguró sentirse muy enamorado y que sin planearlo, habría encontrado a la mujer de su vida en ‘La Casa de los Famosos’: “Tuve miedo dentro de Exatlon. A veces pensaba si ya no me estaba esperando, o viendo en la competencia, pero ella siempre me apoyó y ya que estoy próximo a verla nuevamente no puedo esperar.”

No se pierdan todo esto y más en la entrevista con Rafael “Rafa” Nieves aquí