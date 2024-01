¿Por qué quieren que Wilmarie Negrón gane Exatlón All-Stars?

Wilmarie Negrón logró llegar a la semifinal de Exatlón All-Stars. Pero algunos fans quieren que la atleta azul sea la ganadora de esta temporada. “Aunque no gane Will, para muchos fue la que en realidad se merecía el premio”, comentó un usuario en las redes de Exatlón Estados Unidos. “Lo bueno es que la temporada se viste de color azul”.

Así es, la mayoría de los azules llegaron hasta la semifinal y lo más probable es que un azul llegue hasta la gran final. Por lo que no quita las ganas de ver a su favorita como ganadora. “Wilmarie literalmente cargo con la temporada gane o no, nos dio show, contenido, fue una estupenda competidora, le aporto mucho a su equipo, los ayudo a salir de la mala racha, dio muchos puntos y nunca dejo de ser ella”, comentó otro usuario en redes. “A pesar de su carácter fuerte fue muy real y auténtica y no hipócritas como la demás. Definitivamente se llevo esta temporada”.

Otros que apoyan a Wilmarie dicen:

“Wilmarie próxima campeona”.

“Wilmarie vino a dar guerra a las rojas jajajaja”.

Pero también están quienes ya quieren que Wilmarie sea eliminada. “Cualquiera que gane menos Wilmarie por chismosa y conflictiva”, opinó uno. Otro agregó: “Esa drama queen de Wilmarie, espero nunca más la vuelvan a traer a Exatlón”.

¿Wilmarie es la próxima eliminada?

Se rumora que Wilmarie será eliminada este viernes 19 de enero. Lo que sí se sabe es que una mujer y un hombre será eliminado este viernes. Los atletas que continúan en la competencia -en el momento que se publicó esta nota- son Briadam Herrera, Wilmarie Negrón, Jonny Magallón, Caterine Ibarguen, Valeria Sofía, Kelvin Rentería y Susana Abundiz.

La gran final de Exatlón All-Stars es este lunes 22 de enero a las 7 p.m., hora del Este, por Telemundo.