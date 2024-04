El público voto y decidió quién es el décimo eliminado de La Casa de los Famosos 4. Los nominados de esta semana son Clovis Nienow, Cristina Porta, La Bronca y Ariadna Gutiérrez. Aleska estaba nominada pero fue salvada por La Bronca, quien tenía el poder de salvación. Ella tuvo la oportunidad de salvarse pero no lo hizo. Ya que ella se quiere ir. ¿Será que se le cumple? Abajo tenemos la respuesta.

Una vez que los cuatro nominados entraron al zoom, Nacho le preguntó a La Bronca sobre lo que quiere. Y ella quiere irse a casa para ver a su hijo de 8 años. Ella espera que su público la saque porque no se siente bien. Ella extraña a su hijo y tampoco se siente bien mentalmente en la casa con todos los conflictos. “A mi no me gustan los conflictos”, aseguró La Bronca.

Mientras que Cristina, Clovis y Ariadna quieren seguir en la competencia para acercarse más a los 200 mil dólares.

¿Quién es el décimo eliminado?

En la tabla del día domingo, Clovis tenía la mayoría de los votos. Mientras que La Bronca tenía menos votos, según lcdlf4_vip.

Clovis: 29 por ciento de los votos

Ariadna: 25 por ciento de los votos

Cristina: 24 por ciento de los votos

La Bronca: 20 por ciento de los votos

Estamos reportando en vivo…

Mira el orden de los salvados

Clovis fue el primero de ser salvado por el público. Agua y Tierra lo reciben con los brazos abiertos. Mientras Paulo no puede evitar su disgusto de verlo de regreso y se va adentro de la casa.

Ariadna fue la segunda en regresar a la casa. La Bronca está segura que es ella quien se va. Mientas el cuarto Fuego está esperando con ansias el regreso de Cristina.

La Bronca es la décima eliminada de La Casa de los Famosos.

Cristina regresó a la casa y fue recibida por sus compañeros vestidos todos de blanco.