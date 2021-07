EXATLON 5 EEUU: ¿Qué sucedió realmente con Jacobo García?

A sólo siete semanas del gran final de la quinta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta” que se transmite por la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, no hay duda que las emociones están a flor de piel. Es que lo que se ha vivido en las arenas de República Dominicana, lugar donde se lleva a cabo el Reality Deportivo, ha sido mucho; expulsiones, sanciones, irregularidades, numerosas lesiones, problemas personales e incluso el nacimiento de el primer “Bebé 100% Exatlon Estados Unidos”, de Jacobo y Dayleen. La quinta entrega será una para recordar.

Desde el pasado 26 de Enero, cuando nuevamente inició la batalla en República Dominicana, conducida esta vez por el periodista deportivo y presentador venezolano Frederik Oldenburg, se esperaba todo a lo que nos han tenido acostumbrados por cuatro temporadas, y por supuesto no han decepcionado. Pero ya al quinto mes, y con más de un mes para conocer al hombre y mujer ganadores, los atletas que se encuentran participando desde el comienzo ya empiezan a mostrar signos de agotamiento, en una etapa verdaderamente crucial cuando cualquier paso en falso podría sellar el destino de estos guerreros de manera perpetua.

Jacobo García: Éxitos en la quinta temporada

Desde que regresó a la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, el atleta boricua Jacobo García ha ido de forma lenta y segura destacándose y convirtiéndose en uno de los nombres que probablemente estarán cerca de los últimos días del emocionante programa de televisión que ha capturado la atención de la familia hispana de Estados Unidos.

Además, Jacobo en la quinta temporada ha tenido un momento muy especial y más importante que el triunfo en cualquiera de los circuitos, el nacimiento del pequeño Ezra, fruto de la relación con la también atleta de las filas de Exatlon Estados Unidos, Dayleen Santana, apodada “Chikidinamita”, por su rapidez y precisión a la hora de atravesar los circuitos.

Recientemente pudimos ver por parte de Jacobo un lado que no conocíamos y es que, el pasado 7 de julio, luego de un circuito contra el miembro del Team Contendientes Octavio “tavo” Gonzalez, Jacobo salió abruptamente de la jornada, lo que generó toda clase de comentarios sobre lo que le habría podido suceder al joven a quien llaman “El tarzán de las arenas”, por su larga cabellera que asemeja al personaje del cine y la literatura.

No se pierdan este video, cortesía del portal para fanáticos de la competencia Madison Entertainment, con más información sobre lo que habría sucedido y si se espera una sanción contra Jacobo por esta respuesta:





Play



¿CASTIGARÁN A JACOBO? ELIMINACIÓN FUE EL MARTES ¡GÉNESIS DARÁ VICTORIAS! Exatlon Estados Unidos EEUU 2021-07-08T19:57:44Z

Como ya es costumbre, todos los fanáticos de Exatlon Estados Unidos, que pudieron ver este video, tuvieron sus respectivas opiniones sobre lo que habría sucedido con Jacobo. Esta seguidora dijo: “No soy del team famoso , pero admiro a muchos de sus Atletas en especial a Jacobo por ser gran ser humano muy humilde. No creo deba ser castigado, si se retiró algo pasó.” Sobre la teoría de que algo le habría sucedido a García, otra seguidora dijo lo siguiente: “No creo que tengan que castigarlo el vio que ya el otro estaba ganando y decidió retirarse no sabemos si le dio un dolor o se le nublo la mente son muchas semanas que están ahí y a lo mejor se quedo en blanco no sabemos tenemos que tener consideración con ellos eso le puede pasar a los azules también.”

Esperamos que todo esté bien con Jacobo, y pueda continuar su larga trayectoria de logros de cara a la gran final de Exatlon Estados Unidos.