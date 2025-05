Puerto Rico ya está votando por el próximo ganador de La Casa de los Famosos All-Stars

La gran final de La Casa de los Famosos All-Stars es el próximo lunes 2 de junio. Pero ya se está anunciando que el ganador es Carlos Antonio Cruz, conocido como “Caramelo”. El anuncio no lo ha hecho Telemundo, ya que la gran final será transmitido en vivo. Pero en las redes ya lo anuncian como ganador.

No es secreto que Puerto Rico es fan de La Casa de los Famosos. Desde la primera temporada han jugado una carta importante a la hora de las votaciones ya que usualmente gana el favorito de la isla puertorriqueña. La fuerza de Puerto Rico se vio en la tercera temporada cuando ganó Madison Anderson, quien es una modelo puertorriqueña-estadounidense y ex reina de belleza, coronada Miss Universo Puerto Rico 2019. Después en la cuarta temporada ganó la empresaria y modelo puertorriqueña Maripily Rivera.

Ahora en esta nueva temporada de All-Stars no participó ningún puertorriqueño. Se dice que Lupillo Rivera y Aleska Génesis firmaron contrato para regresar al reality con la condición que no participe un puertorriqueño en esta temporada. Y así fue. No hubo ningún puertorriqueño en La Casa de los Famosos All-Stars. Por lo que la mayoría de los habitantes, como Alfredo Adame, sabían que su pase a la gran final era conquistar a Puerto Rico.

¿Quién conquistó a Puerto Rico?

Caramelo logró conquistar a Puerto Rico. La isla está votando por el dominicano que a pesar de ser desconocido en el mundo del entretenimiento, logró llegar a la final. Caramelo dice que ya se considera un ganador por haber llegado tan lejos en el reality. Caramelo ha sido reconocido por su carisma y simpatía en redes sociales, lo que lo llevó a participar en el programa.

El conocido periodista puertorriqueño Felix Arroyo salió con micrófono y cámara a las calles de Puerto Rico para preguntarle a los puertorriqueños por quién están votando. Todos dijeron que están votando por Caramelo. Por lo que se podría decir que Caramelo se convertirá en el primer hombre en ganar La Casa de los Famosos.

Me fui a las calles de mi hermoso Puerto Rico 🇵🇷 a preguntarle a los Boricuas ¿Por quién están votando en La Casa De Los Famosos All Stars? Y esto fue lo que respondieron. 🌶️ #lacasadelosfamososallstars #carameloganador #LCDLF5 #LCDLFAllStars #LCDLF #lacasadelosfamosos pic.twitter.com/kfKVzBFOjk — FELIX ARROYO TV 🌶️ (@FelixArroyoTV) May 30, 2025

Alicia Villarreal ganó la primera temporada.

Ivonne Montero ganó la segundo temporada.

Madison Anderson ganó la tercera temporada.

Maripily Rivera ganó la cuarta temporada.

Caramelo estaría ganando la quinta temporada.