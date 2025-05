Alfredo Adame habla de “fraude” y “favoritismo” de la producción de LCDLF All-Stars

Alfredo Adame, el último eliminado por nominación de la La Casa de los Famosos All-Stars, habla de “fraude” y de “favoritismo” por parte de la producción de LCLDF All-Stars. Durante una entrevista con Las Top News, el actor habló abiertamente del tema.

En la entrevista, Adame explicó a qué se refería cuando habló de “fraude” y “favoritismo” por parte de la producción de LCDLF, sobre su juego dentro de la competencia. “Hay que ver el sentido, no hay que darle un sentido sin conocer la esencia de las cosas. Cuando yo dije: ‘Me arrepiento haberme prestado a esta farsa y a este fraude’. Yo me refería a mí, no me refiero a la empresa Telemundo, no me refiero a la empresa Endelmol sino me refiero a mí mismo. Cuando a mí me dijeron: ‘Es La Casa de los Famosos, el juego es así’. No me dijeron que iba a ser víctima de provocaciones, de insultos, ofensas, los ataques a las personas mayores de edad, tengo 66 años, que se iban a burlar de mi pene, que se iban a burlar de mi dentadura, que me iban a decir viejo, que me iban a maltratar, que iban a hacer todo, todas las ofensas posibles, pensando en que me iban a dañar y nunca lograron sacarme de mi centro de balance. Entonces, cuando yo me refiero haberme prestado a un fraude o a una farsa, me refiero a mí mismo. Si yo hubiera sabido que yo iba a entrar a que me hicieran eso, no me hubiera prestado, no tengo la necesidad”.

Adame asegura que no se arrepiente de su juego. “Volvería a hacer lo mismo. Definitivamente fueron estrategias suaves en el trazo, finas en la ejecución y funcionales al 100%. Lograron los resultados que yo quería y hasta más. Cuando apreté el botón cada vez para disparar y para sacar a alguien el resultado fue totalmente desastroso para los competidores”, dijo el actor mexicano.

Por otro lado, Adame está seguro que Caramelo se convertirá en el primer hombre de ganar La Casa de los Famosos All-Stars.”Yo creo que ‘Caramelo’ es el que trae ahorita el fandom más fuerte que todos. Entonces, siendo realistas apoyo a ‘Caramelo’. Apoyo a Dania, porque fue mi compañera, porque fue confidente, porque fue mi amiga, porque fue mi protegida y porque la quiero mucho, la apoyo también”, comentó Adame. “Apoyo a Rey Grupero porque hizo un cambio en su vida, aunque era mi archi enemigo que yo nunca lo tomé así, a mí no más me divirtió, hizo cambios grandes en su vida y todo. Pero, creo que el que trae el punch, trae la fuerza, trae el apoyo, es el ‘Caramelo’. Entonces, yo por mí ojalá ganara Dania, pero tengo que ser realista también. Como lo fui en el juego, fui realista y consideré todos los factores que me podían llevar al éxito”.