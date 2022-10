Fans de EXATLON enojados: ¿Por qué critican selección de algunos atletas?

Para nadie es un secreto que todas las temporadas que hasta el momento ha tenido EXATLON Estados Unidos, como suele ocurrir en ese tipo de programas de televisión, han tenido una que otra controversia.

Y esta vez, tras haber terminado la primera semana de EXATLON MUNDIAL, las redes sociales se han convertido en terreno para que usuarios y seguidores del show se manifiesten contra aquellos detalles del programa que no les ha gustado o que no comparten.

Y aunque al principio del reality show, el público se había mostrado muy emocionado al saber que la producción de la llamada “Competencia más feroz del planeta” había oído sus clamores y optó por traer atletas nuevos, los primeros circuitos han develado una queja generalizada entre el público.

Fanáticos de EXATLON Estados Unidos han mostrado su enojo a través de internet, donde critican a Telemundo por haber seleccionado, en su opinión, a algunos atletas que no cuentan con las habilidades ni el compromiso necesarios para estar en la “Competencia más feroz del planeta”.

En particular, los fans del programa han dejado ver su malestar ante miembros del team Contendientes, donde inicialmente Junior Díaz, quien se fue por lesión, pareció no entregarse como esperaban sus fans. Incluso sus propios compañeros pusieron en duda sus lesiones y afirmaron no verle la garra al dominicano.

Asimismo, la mexicana Lilian Durán, quien se convirtió en la primera eliminada de EXATLON Mundial, tambien generó molestias entre algunos seguidores que no la vieron con las habilidades necesarias para estar en una competencia de tal magnitud.

Los comentarios en redes no han parado de surgir, y muchos insisten en que habiendo tantos atletas talentosos que luchan por estar en ese programa, al final se le dan cupos a algunos que no parecen contar con las credenciales necesarias para el show.

“Los pobres azules no sé que les pasa, como que no comen bien, no toman proteínas, pero están pésimos”, “cómo es que eligieron a los atletas de los Contendientes”, “los Azules no le dan la talla a los Rojos y así el show aburre”, fueron algunas de las primeras reacciones.

“La verdad que Exatlon en esta temporada no pasa nada, no veo buena competencia”, comentó otro fan de Exatlon estados Unidos. “Los participantes no están bien enfocados en sus tiros y también veo que no hay unión en cuanto a los famosos y combatientes que se verá más adelante”, dijo otro fan.

Dinos qué piensas de los comentarios de algunos fans molestos y dinos si crees que hubo una elección con rigor de los concursantes de la séptima temporada del show.