EXATLON 6 EEUU: ¿Están protegiendo a Beta Mejía en la competencia?

Durante las semanas que han transcurrido desde que inició la sexta temporada del programa de competencias Exatlon Estados Unidos, si hay una eliminación que ha resultado polémica, ha sido la del refuerzo del Team Famosos, Roberto Romano.

Romano se sumó en la semana 11 de competencia y, como es costumbre en todo lo que hace el actor mexicano, dejó huella evidente en cada circuito con sus destrezas atléticas y deportivas, sin dejar atrás ciertos rumores no confirmados de una supuesta pelea con la producción del programa de competencias.

Una partida polémica

En el domingo 17 de abril, durante el duelo de eliminación, estaban en peligro los caballeros de ambos equipos, con Alfredo Pang de los azules ya sentenciado. Del Team Contendientes, habían varios que hubieran podido enfrentar a Pang de haber resultado derrotados, pero quien perdió el duelo por la permanencia fue el Team Famosos, y con la puntuación más baja se encontraban el entrenador colombiano Beta Mejía, y Romano.

Pero, de acuerdo a lo que vimos en el duelo de eliminación, Beta sufrió una lesión y fue Roberto Romano el que se enfrentó a Alfredo Pang en una batalla que dejó a toda la audiencia consternada ante la partida de uno de los atletas más sólidos del Team Famosos.

Si bien algunos fanáticos aseguraban que Roberto Romano estaba indignado, otros indicaron que él mismo querría irse y es precisamente por eso que se postuló para dejar Exatlon Estados Unidos.

Algo que detalla el video y que en efecto sucedió en pantalla, fue la sorpresa de Beta Mejía cuando el presentador Frederik Oldenburg le informó que no podría competir, llegando a decir que estaba sorprendido que no le dieran de alta en la competencia, todos lo pudimos ver consternado ante una decisión que parece haber sido de último minuto.

También hay muchos comentarios sobre presuntas actitudes de Roberto Romano durante el duelo de eliminación que revelarían que el actor sí quería irse de Exatlon Estados Unidos, por tal motivo todo se fue redireccionando a que Roberto eventualmente abandonara la competencia, otro detalle es que Romano se negó a usar la medalla de salvoconducto dominical que le hubiera dado una oportunidad de oro para seguir en Exatlon EEUU.

La respuesta de los seguidores de este video no pudo ser más contundente: “A Beta no lo protegieron… producción necesitaba sacar un Famoso y querían de todas maneras sacar a Roberto…todos hacen algún gesto o rabietas cuando pierden…lo que hace producción es mostrar lo que le conviene en ese momento…gracias por tu información y análisis…que tengas buen día y bendiciones!” Escribió una fanática.

Otra fanática respondió indignada a la salida de Romano: “Lástima sacaron a Roberto. Lo de Beta no es ninguna protección, está herido y tiene puntos desde hace rato, pero los médicos no lo dieron reposo, a pesar que tiene una herida abierta que no debe entrar en contacto con el agua sucia o con pantanosa, como las hay en los circuitos de Exatlón EEUU”.

Lo cierto es que la gran final de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos está a la vuelta de la esquina y desde AhoraMismo.com estaremos trayendo todo lo que suceda.