EXATLON 6 EEUU: ¿Producción está favoreciendo a los participantes del Team Contendientes?

Ya queda muy poco para el esperado final de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, en donde la audiencia y los fanáticos conocerán al hombre y la mujer que se alzarán con el trofeo de ganadores, recibiendo cada uno la cifra de 200,000.00 dólares en efectivo, y el reconocimiento de haber alcanzado la gloria dentro de la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Exatlon Estados Unidos: Hay que esperar lo inesperado

Si algo nos ha enseñado Exatlon Estados Unidos desde que inició hace ya 6 temporadas es que todo puede pasar y mientras unas semanas el triunfo le pertenece a los Famosos, otras a los Contendientes y así va la competencia mientras se desarrolla semana a semana.

Algo cierto es que con 6 ganadores, sólo dos han sido del Team Azul y el resto del Team Rojo, lo que ha generado una especulación de que la producción de Exatlon Estados Unidos, en esta oportunidad estaría en un proceso de “depuración” del Team Famosos, para así garantizar que sean los azules los que ganen en la actual edición de la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Como ya es costumbre con los diferentes temas de conversación que surgen en las redes sociales, los portales para fanáticos hacen videos con análisis e información proveniente de diferentes fuentes que muchas veces resultan ser certeras.

Tal es el caso del canal de YouTube JacoJRx2, quien hace eco de esta presunta “protección del Team Contendientes” que ha surgido en redes, asegurando que el rumor viene de los fanáticos del Team Famosos, quienes indican que habría una clara preferencia por el equipo azul, con la idea que este sea el que gane la competencia a comienzos del próximo mes de mayo.

No se pierdan el video aquí con más información detallada sobre este tema que tiene a las redes sociales en llamas:





Play



CONFIRMADO SOLO CAMPEONES AZULES EN ESTA TEMPORADA 6 DE EXATLON ESTADOS UNIDOS #ExatlonEEUU6 #Exatlonestadosunidos #famosos #CONTENDIENTES Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por TELEMUNDO FAMOSOSRicardo Osorio, Jaime espinal,Brindam herrera,Héctor Gómez, Mateo González, Polo monarrez, Jennifer Muñoz, Jordan o bries, Paloma flores,… 2022-04-17T15:19:30Z

En el video que compartimos hacen un análisis desde el comienzo de la temporada seis y como iniciaron los Contendientes, ante un equipo rojo que arrancó de forma muy sólida. Pero todo esto fue cambiando de forma radical hasta el estado de los equipos en el que estamos hoy.

Otro factor que ponen sobre la mesa es la edad de varios miembros del Team Famosos, poniendo como ejemplo a Polo Monarrez, Osorio e incluso a Roberto Romano, que acaba de ser eliminado en el último duelo por la permanencia del pasado 17 de abril contra Alfredo Pang.

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar, en muchos casos apoyando la teoría de este video: “Se supone que esto es una competencia se supone que vayan los mejores a la competencia. Pero sería una vergüenza que producción haga eso, si quieren azules campeones busquen atletas competidores y no regalarle un campeonato que no se merece. Competencia es competencia, cada uno de los atletas van ahí con un propósito de ganar sin tener que decirle tienes que perder o ganar. Por eso han perdido la credibilidad y el rating está por el suelo.” dijo una seguidora.

Lo cierto es que Exatlon Estados Unidos está cada vez más cerca de su esperado gran final, mientras tanto seguiremos disfrutando de la competencia más feroz del planeta de lunes a viernes a las 7pm / 6pm centro por Telemundo.