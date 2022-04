EXATLON 6 EEUU: ¿Hubo un presunto accidente? Ellos habrían resultado afectados

La sexta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, se encuentra encaminada a una gran final con una edición que ha sido verdaderamente histórica, en donde vemos día a día a 24 guerreros totalmente nuevos darlo todo en las intrincadas arenas de la competencia para defender su honor, sus respectivos equipos, y poco a poco acercarse más a la ansiada gloria que los lleve a levantar ese trofeo que solo sostendrán un hombre y una mujer, los mejores de la presente entrega.

Labor titánica de producción

Cuando en la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos promocionaban “nuevos y renovados circuitos” vaya que no estaban bromeando. En esta oportunidad la competencia cuenta con nuevas estructuras que no sólo han requerido intensas jornadas laborales para garantizar su mantenimiento y la seguridad de todos los que deben manipularlas (atletas y equipo de producción), sino que tomando en cuenta el lugar y las condiciones climáticas tan cambiantes, estas hacen que la atención al detalle se vuelva la norma en un programa como este en el que lo primero es el bienestar de todos los que lo levantan cada día.

¿Hubo un presunto accidente?

Ahora en las redes sociales hay una nueva polémica que envuelve a la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos y se trata de un presunto accidente que habría involucrado a miembros del equipo de producción, que incluso estarían al momento siendo tratados en centros de salud de República Dominicana.

Todo esto es de acuerdo a quien se ha convertido en una especie de autoridad no oficial con respecto a todo lo referente a Exatlon Estados Unidos, se trata de “Keyla: La reina de los Spoilers”, quien a través de diferentes redes sociales, revela la información más secreta, y las intimidades que todos quieren saber sobre la competencia favorita de la televisión en español.

A través de su perfil privado de Facebook para fanáticos de Exatlon Estados Unidos, Keyla escribió, entre otras cosas, lo siguiente: “a tres trabajadores les cayó un andamio encima, sólo uno quedó en malas condiciones y lo hospitalizaron con su columna afectada… Eso le puede pasar a cualquiera, incluyendo a atletas.” Keyla alegó que en Exatlon Estados Unidos viven “contratando inexpertos” y aseguró tener pruebas que revelaría en un documental que está preparando.

Keyla incluso llegó a hacer un llamado a los diferentes YouTubers que hacen eco de su información a que organicen diferentes donativos para ayudar a estos trabajadores a superar tan difícil momento que estarían en este momento atravesando.

La reacción de los seguidores y fanáticos de Movies MV no se hizo esperar. Todos al pendiente y elevando las mejores energías a estos trabajadores que, de acuerdo al video, serían personas de República Dominicana, subcontratadas para ejercer labores de producción por una suma de dinero. Al momento no hay pronunciamiento oficial sobre esto y dicha información no está confirmada, pero vamos a recurrir a los voceros de la cadena y al tener alguna respuesta compartiremos.