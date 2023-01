EXATLON: ¿”la Pantera” Novoa será la campeona de la edición All Stars?

Emoción, ansiedad, expectativa y nerviosismo, son algunos de los sentimientos y emociones que dominan el ambiente de cara a la final de EXATLON All Stars, que revelará quienes serán los campeones del reality show, quienes se echarán al bolsillo $200 mil cada uno.

Y Denisse “la Pantera” Novoa aparece en las listas de televidentes como la máxima favorita para levantar el trofeo de ganadora. Los mensajes de apoyo de sus fans no cesan y más de uno guarda el presagio de que esta vez será el momento de Denisse.

Pero la gran pregunta que muchos se hacen es si “la Pantera” en realidad ganará EXATLON All Stars o si tendrá que conformarse con haber llegado a la fase final del programa.

Los fans de “la Pantera” creen firmemente en ella y con mensajes como “panterita eso es tuyo”, “la campeona de All Stars”, “nadie supera a Denisse”, y “la mejor atleta que ha pasado por EXATLON”, no dejan de animarla.

Y qué piensa Denisse de sus chances de ganar y ser campeona. La respuesta la dio hace un tiempo a través de un mensaje que compartió en su Instagram, donde manifestó que es de las que cree que los triunfos y victorias son para el que ese privilegio está reservado.

“Siempre he pensado que lo que es para uno va a llegar de forma inesperada o esperada, pero va a llegar. Y de igual forma, lo que no es para uno, la vida se encarga de quitarlo de tu vida, pero en este último año lo he tenido más presente que nunca”, dijo la mexicana hablando de los triunfos en proyectos como EXATLON Estados Unidos, de donde fue eliminada por lesión en la tercera temporada y de donde fue expulsada en la quinta edición.

Y al reflexionar más sobre por qué a veces incluso estando tan cerca del triunfo las cosas no se le dan, caso que fans esperan no sea el de esta edición, donde anhelan verla victorisa, “la Pantera” dijo que hay situaciones y decisiones que no puede controlar cada quien, pero lo que sí puede hacerse es dar lo mejor de sí.

“Estamos donde tenemos que estar en el momento en el que tenemos que estarlo. Confía en tu proceso… trabaja para ser la mejor versión de ti, prepárate para que en el momento en el que las oportunidades lleguen, estés preparado para tomarlas y poder dar lo mejor de ti”, concluyó la mexicana.

Dinos si crees que Denisse “la Pantera” Novoa será la campeona de EXATLON All Stars o si piensas que una vez más se quedará con las ganas.