¿Por qué Mack Roesch no está en Exatlón All-Stars?

La nueva edición de Exatlón All-Stars está cerca para dar la gran batalla en la competencia más feroz del planeta. La nueva temporada estrena el martes 26 de septiembre a las 7 p.m., hora del Este, por Telemundo

La cadena ya confirmó la lista de los 24 atletas que regresan a Exatlón All-Stars. En el Equipo Rojo regresan: Marisela “Chelly” Cantú; Alondra González; Anisa Guajardo; Caterine Ibargüen; Yamilet Peña; Shaila Pérez; Nate Burkhalter; Briadam Herrera; José Carlos “JC” Herrera; Jonny Magallón; Alberto “El Venado” Medina; y Francisco Javier “El Maza” Rodríguez.

Uno de los nombres que no está en la lista es el de Mack Roesch. “Faltó uno los mejores que dio el todo por el todo, que fue Mack Roesch. La máquina del Exatlon”, comentó una fan en las redes de Telemundo. Este comentario no paso por desapercibido por el mismo atleta que representó a los Famosos en la tercera y quinta temporada de Exatlón Estados Unidos, ya que le dio un “like” al comentario.

Mientras que en sus redes también sus seguidores se han expresado su tristeza de no verlo de regreso en esta temporada de campeones. A lo que Roesch contestó a los comentarios que “[Su regreso] depende de los malditos productores, no de los fans o de mí que lo deseo mucho”.

Mack Roesch dijo sentirse irrespetado por la producción de Exatlón EE.UU

Durante una entrevista exclusiva con AhoraMismo.com a finales del 2022, Mack rompió el silencio y habló sobre el reality de Telemundo. El atleta dijo que en las temporadas pasadas Exatlón EEUU tenía uno de los mejores ratings pero en la pasada temporada – Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial – los ratings empezaron a caer y la producción ha cambiado el show y han empezado hacer demasiados cambios. “Si me preguntas a mí, esto ha ofendido a los fanáticos, me ha ofendido a mí y queremos justicia. Cuando uno lee los comentarios, muchos están pidiendo justicia y los [atletas] favoritos de los fans no están haciendo nada de dinero…dónde están los premios grandes que antes veíamos”, expresó Mack a AhoraMismo en 2022.

Algunos usuarios dicen que quizás una de las razones que no vemos a Mack en la nueva edición de Exatlón All-Stars podría ser por los comentarios que hizo en la entrevista que puede ver arriba.

Lo cierto es que Mack nunca ha ganado el reality y tampoco a llegado a la final. Lo que quiere decir que no es campeón, subcampeón o finalista de Exatlón EEUU. Y en esta nueva temporada están invitados solamente campeones en Exatlón All-Stars, con la excepción de Chuy Almada.