Polémica en EXATLON 5 EEUU: ¿Quién está acercándose al primer lugar en la tabla de rendimientos?

La quinta temporada del programa de competencias estelar de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, ya se encuentra en una etapa crucial en donde cada atleta está definiendo su lugar dentro de los encuentros finales de cara a los días en los que se decidirá todo y conoceremos al hombre y a la mujer que se alzarán con el título de ganadores de “La Competencia Más Feroz del Planeta”, tal como ha sido llamada la batalla deportiva que se lleva a cabo en los escenarios más espectaculares de República Dominicana.

Una temporada sin precedentes

No hay duda que la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos ha sido una particularmente diferente a todo lo que conocíamos en relación a este Reality de atletismo. Hemos experimentado de cerca difíciles momentos personales como el fallecimiento de la madre del ex participante del Team Contendientes Martín Keuchkerian, la expulsión de dos atletas y las sanciones a otros tantos por haber incumplido las reglas del programa, y por supuesto, las interminables filas de lesionados e incluso los refuerzos que se han ido sumando.

Pero son quizás los refuerzos los que han generado más polémica y conversación entre los fanáticos de ambos equipos. Sobretodo los últimos cuatro que se incorporaron a Exatlon Estados Unidos hace menos de un mes, Wilmarie Negrón y Andoni García, por el Team Contendientes, y Dania Aguillón y Jorge Hugo Giraldo (ya eliminado) por el Team Famosos.

Sobre estos atletas es mucho lo que se ha dicho en redes sociales, desde que tendrían a Andoni participando lo menos posible en los circuitos para que así pueda llegar a la gran final de la competencia, y más recientemente sobre Wilmarie Negrón, quien ha evidenciado una larga racha de triunfos y ahora, en la tabla de rendimiento, va camino a destronar a Norma Palafox del primer lugar, lo que ha generado todo tipo de comentarios de los fanáticos de ambos equipos.

En la tabla de rendimiento de los atletas que continúan en Exatlon Estados Unidos, Norma Palafox, del Team Famosos, sigue como líder global, con 253 triunfos, y 153 derrotas, que totalizan un 60.47% de efectividad, pero habría otra mujer que estaría prácticamente “pisándole los talones” a Norma, y no, no es precisamente otra de las atletas que al igual que norma, han formado parte de la competencia desde el día uno, se trata de Wilmarie Negrón, que llegó a la competencia hace tres semanas, y ya está a sólo un par de triunfos de ser la líder de Exatlon Estados Unidos y así desplazar a Palafox del primer lugar en el que se ha mantenido cómodamente por semanas.

Al día de hoy, Negrón cuenta con 40 victorias y 24 derrotas lo que le da un 60.00% de efectividad, y la elevó al segundo lugar, levemente por debajo de Norma. Por supuesto, esto, tomando en cuenta que Wilmarie se sumó a la competencia recientemente, ha generado muchísimas reacciones en pro, y en contra. No se pierdan este video con más información.





Sobre esto los seguidores no paran de comentar: “Es facil Wilmary y Andoni estan frescos no se ve justo que ellos esten arriba de Ana y Mirna y cerca de Palafox ellas estan desde hace 22 semanas y no es lo mismo jugar tres o cuatro semanas a diferencia de ellas no es justoooooo.” Asegura una usuaria, mientras que otra dice que “Solamente voy a decir que Wilmarie entró hace dos semanas y un poquito más, no es justo que esté por arriba de Mirna, Ana, Viviana y Norma, podrá tener pocas carreras pero a la hora de escoger a un líder debes ver cuántas carreras tiene, ganadas y perdidas.”

La realidad es que Wilmarie ha tenido menos pasadas, por lo que su porcentaje de victorias y derrotas es mayor para el poco tiempo que tiene dentro de la competencia, en un momento tan importante, ya muy cerca de iniciar los retos individuales.