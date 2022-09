Primera polémica en EXATLON MUNDIAL: ¿Por qué fans estallaron contra el show?

EXATLON MUNDIAL todavía no inicia oficialmente y la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos ya tiene su primera gran controversia.

Y es que a pesar de que todos los concursantes son atletas nuevos que no han pisado el show en ninguna de sus temporadas anteriores, fans del programa no han ocultado su enorme molestia al ver que la mayoría de los participantes son mexicanos, lo que a muchos les parece injusto, pues están quedando por fuera otras nacionalidades latinas.

Así se ha notado en redes sociales, como en la página que Ahoramismo tiene de EXATLON Estados Unidos en Facebook, donde los seguidores del programa se han manifestado con todo tipo de mensajes, mostrando su frustración por el desbalance en la participación de los países.

“Que mundial, ni mundial. Los de siempre: mexicanos… al fin, pues que lo gocen los mexicanos. por mí ni lo voy a ver y he sido una fan desde el primero. Pero soy azul y boricua y que pasa que no hay ningún boricua en los azules, así que bye bye, y estoy segura que en Puerto Rico los azules no lo verán”, comentó una molesta fan.

“Ya pude ver que tanto en los Azules como en los Rojos son competidores nuevos, pero lo que me choca es que hay más mexicanos que de otra nacionalidad y eso no se vale, pues deberían darle chance a otros diferentes países”, comentó otro seguidor del reality de Telemundo.

Otros criticaron que la nueva temporada se llame EXATLON MUNDIAL, pues no solo “no es mundial” en cuanto a la representación de los atletas sino que tampoco va acorde con la participación de los equipos que competirán en la Copa mundial de fútbol, como la cadena ha tratado de explicar el nombre.

“Producción de Telemundo, por qué dicen edición mundial si la mayoría son MEXICANOS…… Mexico tiene su propio Exatlon para los mexicanos… tiene reto4 también.. se supone que es para la audiencia de los Estados Unidos de América, que somos de Centro, Sur, Caribe y LatinoAmericanos”, dijo otro enojado fan.

La ironía que otros seguidores ven es que si la intención era tener una muestra de los equipos que participarán en el Mundial de Cátar, podrían haber sido más acorde con ese listado, pues no solo han naciones latinas que clasificaron a la Copa de Fútbol que no estarán en EXATLON, sino que además hay representantes de países que no tienen nada que ver con la cita mundialista.

“Esto no es edición mundial, es edición México, no hay más países. En las competencias pasadas había más de diferentes países… en fin, es TeleMundo” y “Esto no es exatlón Mundial, porque no van a competir contra otros países. En fin, este exatlón se debió de llamar, Exatlón Estados Unidos temporada Corta, No Exatlón Estados Unidos Edicion Mundial, Ya que de mundial tiene unas pocas Cosas”, comentaron otros televidentes.

Dentro de la selección de los 20 concursantes, 11 de ellos son mexicanos, 2 de Costa Rica, 2 de España,1 de Colombia, 1 de Puerto Rico, 1 de Ecuador, 1 de Venezuela y 1 de Argentina.

De los 32 equipos que clasificaron al Mundial de Catar, por el lado de Latinoamérica están: Argentina, Costa Rica, Brasil, Ecuador, España, México y Uruguay. En cuanto a Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, no tendrán representación en Catar.

Dentro de los cientos de comentarios contra la selección de nacionalidades para EXATLON MUNDIAL, otro fan fue más duro en sus palabras. “Que porquería. Por mi ni me preocupo por verlo, parece que Telemundo le tienen miedo a los boricua que solo escogieron a uno y lo pusieron en el equipo rojo. Los míos son los azules y no hay ninguno, eso está mal aunque yo empujo a todos los azules sean de donde sean, pero siempre nos gusta tener uno de los nuestros en nuestro equipo… desde ahora BYE BYE”, comentó el fan puertorriqueño.

A pesar de la polémica, otros amantes de EXATLON Estados Unidos se mostraron emocionados y contentos con los atletas escogidos, y se declararon listos para disfrutar de esta séptima temporada.

“Felicidades a todos los concursantes y les deseo la mejor suerte a cada uno de ellos”, “Yo soy fan del equipo de los famosos… En hora buena👍”, “no importa el país, lo importante es que sean buenos concursantes y disciplinados, que tengan pasión por lo que tengan que hacer en Exatlon” y “El mejor equipo yuuuuupiiiiitiiiii”, dijeron los fans que respaldan la selección que hizo telemundo de países y deportistas.

Haz click aquí para conocer en detalle más información sobre los atletas que fueron elegidos para estar en EXATLON Mundial y dinos que te parece este grupo de Rojos y Azules