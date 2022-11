¿Se estaría planeando una edición All Stars de EXATLON EEUU? Esto dicen los fanáticos

La séptima temporada de Exatlon Estados Unidos no ha parado de generar controversia, bien sea por los cambios en su mecánica, el acercamiento que le han dado a la convivencia entre los atletas participantes, sino porque ahora de forma extraoficial se estaría hablando de una “edición all stars”, que estaría por llegar más temprano de lo que muchos piensan.

Es que entre tanto drama entre los atletas, los circuitos renovados, y la nueva “villa exatlon”, esta edición ha marcado un antes y un después entre los fanáticos de la competencia que, acostumbrados a las emociones de Exatlon Estados Unidos, han recibido en la séptima temporada exactamente lo que estaban esperando.

Pero ahora, de acuerdo a diferentes foros de fanáticos, Exatlon Estados Unidos estaría por entrar a una nueva etapa que lleva por nombre “All Stars”, recordemos que esta edición que cuenta con los participantes más emblemáticos ya se hizo en México con gran éxito, y los seguidores de Estados Unidos estaban esperando que sucediera lo propio, y pues to indica que esto estaría por suceder próximamente.

El portal de YouTube Madison Entertainment, que históricamente ha compartido información de Exatlon Estados Unidos con fuentes certeras, asegura que una edición “All Stars” estaría por comenzar en la competencia, con nombres reconocidos y muy queridos entre los fanáticos, asegurando que podrían llegar tres rojos y dos azules a sumarse a la competencia.

La idea es que los “All Stars” peleen con los finalistas. De acuerdo a Madison Entertainment, los participantes serían: Briadam Herrera, José Gumps, La Pantera Denisse Novoa, Ana Parra, pero nada de esto está confirmado oficialmente por Telemundo.

No se pierdan el video con más información cortesía de Madison Entertainment:

ISAIAH Y NATE LLEGAN, SE DESMAYA HOY, LLEGA SÓLO 1 AZUL A ALL STARS, Exatlón Estados Unidos EEUU #7 #ExatlónEstadosUnidos #ExatlonEEUU #ExatlonEEUU7 2022-11-09T17:45:53Z

La respuesta de esta presunta “edición all stars” no se ha hecho esperar con todo tipo de reacciones por parte de los seguidores, algunas de las reacciones son: “Hola Roger….todos los competidores antiguos, está bien que regresen, pues todos son buenos atletas y que gane el mejor….va estar buena la competencia, uyy a divertirse sin buscar polémica y disgustos….”, “Que bueno que regrese lsaiah y Kelvin ellos son buenos y también me gustaría mack el también es muy bueno “.

En su mayoría los seguidores están animados con esta posible edición “All Stars” que finalmente le cumpliría el sueño a los fanáticos de Exatlon Estados Unidos.