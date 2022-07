Norma Palafox revela su sueño “más grande y más bonito”

Si hay un ex campeón de la competencia deportiva de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, que se ha ganado el corazón del público, ha sido Norma Palafox. La futbolista mexicana tuvo un primer paso de la competencia que se vio interrumpido por un hecho trascendental. Luego, a su regreso le hizo una promesa a su madre fallecida que cumplió, se convirtió en la flamante campeona de la cuarta temporada de Exatlon Estados Unidos, y es que con su experticia, no podía ser diferente.

Una campeona con una historia que contar

En sus 20, Norma Palafox ha sido una verdadera pionera en su disciplina, el fútbol. La atleta, quien es sin lugar a dudas uno de los nombres más sonados en el fútbol femenil en su país, mantuvo una carrera en ascenso hasta que en el 2019 recibió una llamada que cambió su destino para siempre, esa que la invitaría a formar parte de la fila de atletas de “la competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, y por supuesto, aceptó. El resto ya es historia.

En plena temporada Norma Palafox sufrió una difícil perdida, el pasado 19 de septiembre del 2019 la producción de Exatlon Estados Unidos le informó que su madre falleció repentinamente, lo que la llevó a abandonar temporalmente la competencia para cumplir los días de duelo que fueran necesarios junto a su familia. Una vez que regresó a las arenas de Exatlon Estados Unidos, si bien no pudo alcanzar el triunfo, su destreza atlética la convirtió en una de las finalistas y al mismo tiempo hizo una promesa, la de regresar a esas mismas arenas que la vieron llorar a su madre, pero esta vez para alzar el trofeo de campeona de Exatlon Estados Unidos.

La madre de Norma falleció a los 59 años de edad, por un paro respiratorio luego de luchar contra una enfermedad no revelada, pero no hay un momento en el que la talentosa futbolista no la recuerde. Tanto así que el último día de la madre le compartió este emotivo mensaje a través de su perfil de Instagram:

“Daría todo por un abrazo tuyo. Hoy solo me toca mirar al cielo, Feliz día mamá!, hasta donde quiera que estés, siempre estaré agradecida con Dios y con la vida por la mamá que me tocó”. “LA MEJOR MAMÁ DEL MUNDO, TE AMO INFINITAMENTE y me haces tanta falta. Siempre unidas del corazón mi ángel”, agregó en su saludo a su mamá Norma Alicia. “Le prometí y le sigo prometiendo que su hija va a llegar muy lejos. Quiero ser una mujer emprendedora a futuro y todo es para ella, para demostrarle que dejó una niña muy buena”.

Norma Palafox revela su sueño “más grande y más bonito”

Recientemente Norma compartió una foto que había publicado el pasado 17 de julio del año 2018 con el siguiente mensaje: “Si tuviera un deseo, elegiría que fueras eterna. Compartiendo sueños. Te amo madre!”, con una foto en donde se ve a ambas en un campo de fútbol.

Abajo de esta imagen escribió: “Mi sueño más grande y bonito fue tener una mamá como tú”.

¡Tu madre te acompañará siempre, campeona!