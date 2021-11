Norma Palafox hace importante denuncia: ¿De qué se trata?

Uno de los mayores beneficios de ganar una competencia como Exatlon Estados Unidos, es no sólo que el atleta triunfador se haga acreedor de un codiciado trofeo y un atractivo premio en efectivo, esto sin mencionar la memorable experiencia de formar parte de la llamada “Competencia más feroz del planeta” en donde cada guerrero se prueba a sí mismo bajo unas condiciones verdaderamente extremas.

Por supuesto, algo verdaderamente significativo, es también que los guerreros participantes de esta competencia, poco a poco encuentran su voz, esa que los lleva a hablar de temas incómodos, y a veces establecer contundentes denuncias, y ese es el caso de Norma Palafox.

Uno de los rostros más conocidos y queridos de Exatlon Estados Unidos es Norma Palafox. La futbolista mexicana participó en dos ediciones de Exatlon, alzándose con el trofeo de la quinta temporada y haciendo historia como la primera campeona del reality deportivo, en conjunto con Jeyvier Cintrón, en la quinta temporada.

En su primera participación, Norma vivió un momento de dolor indescriptible cuando estando en la competencia, se enteró de la muerte de su madre por lo que debió alejarse de las arenas por unos días, para eventualmente regresar y posicionarse entre los finalistas.

Pero fue en la quinta temporada, cuando Norma regresó por una revancha y para cumplir la promesa que le hizo a su madre, que su sueño se cumplió y se convirtió en la triunfadora de Exatlon Estados Unidos, recibiendo toda la fama y exposición que eso conlleva.

Regreso al deporte rey, con importante denuncia incluida

Una vez fuera de las feroces arenas de Exatlon Estados Unidos, Norma Palafox regresó a su primer amor, el fútbol, retomando las canchas con el Chivas, pero no sin antes alzar la voz y criticar el acoso verbal que padecía cada vez que ingresaba a las canchas. “Estoy harta y dolida”, aseguró Norma.

“Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedes ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos”, dijo Palafox en una entrevista recopilada por Olé.

“Yo sé en lo que estoy. Lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda. Lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, dijo.

Pero es que el acoso no sólo se limita a los gritos en donde el equipo de norma se presente. También en redes sociales, en donde Norma no puede salir a la cancha porque ya cientos de fotos invaden perfiles en donde resaltan sus atributos físicos.

“No somos un objeto, no somos nada más un cuerpo, también tenemos sentimientos, también pensamos y también somos seres humanos. Solo les pido de todo corazón que respeten”, dijo Norma, haciendo un sincero llamado al respeto a las jugadoras de fútbol mientras se encuentran en pleno desempeño de sus labores.