Norma Palafox cumplió años pero por qué no lo festejó: ¿Cuántos años cumplió?

Norma Palafox nació el 14 de octubre de 1998 en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, en México. Y aunque la semana pasada fue su cumpleaños número 23, llamó la atención que la campeona de EXATLON Estados Unidos no hizo ninguna referencia en redes sociales a su fecha, por lo que al menos en el ciberespacio, el día pasó sin bombos ni platillos.

La futbolista mexicana, quien se robó el corazón de sus seguidores, tras su paso por la llamada “Competencia más feroz del planeta”, optó por mantener su festejo de bajo perfil, y fueron muy pocos los fans de la atleta, quienes se acordaron de la fecha y la felicitaron.

Precisamente dentro de ese grupo de aquellos que no olvidaron el cumpleaños de Palafox estuvo su gran amigo y compañero de EXATLON, Jeyvier Cintrón, quien le dedicó un hermoso mensaje a Norma, a través de su cuenta de Instagram.

“Felicidades mi Campeona 4ever @normapalafox_ te llevo en el alma 🏆🥳😍❤️✨”, fue el bello comentario que el campeón masculino de EXATLON EStados Unidos le dedicó a la mexicana, que acompañó con un precioso y emotivo video, donde se ven varios momentos bellos que pasaron juntos en la competencia.

“Feliz cumple. Te amamos”, atinó a responder otro fan de la futbolista, quien recordó que hace 23 años llegó al mundo la estrella del equipo de los Rojos de EXATLON.

Algunos seguidores de Norma Palafox consideran que tal vez la razón por la que la joven no hizo mucho “Boom” con su cumpleaños, es que tras el fallecimiento de su madre, ocurrido hace ya dos años, la competidora no se siente con la misma emoción de festejar por todo lo alto su fecha.

Hasta el momento Norma no se ha pronunciado sobre los motivos por los que esta vez prefirió celebrar sus 23 primaveras de manera privada y sin hacer mención en redes, y tampoco ha respondido a los mensajes de felicitación de Jeyvier y los fans que recordaron la fecha.

Tras haber ganado EXATLON, Norma Palafox dedicó unas sentidas palabras a su madre, reconfirmando que el vacío que dejó, no lo ha logrado superar, aunque siempre trata de honrarla con sus actos.

“MAMÁ: no puedo cambiar el hecho que ya no estás aquí conmigo físicamente, pero he decidido vivir la vida como sé que te hubiera gustado. He decidido afrontarla con todas las herramientas que me diste, sin miedos, sin limitaciones sin prejuicios”, dijo la deportista en un mensaje en Instagram.

“Prometo seguir seguir celebrándote con mis acciones y con cada reto que tome de aquí en adelante. Espero que estés orgullosa de mi hoy mañana y siempre.

TE AMO MADRE! UNIDAS POR EL CORAZÓN HASTA LA ETERNIDAD,ABRAZO HASTA EL CIELO♥️👼🏼”, mencionó la cumpleañera, a quien desde aquí felicitamos.