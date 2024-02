¿Nona González habla mal de El Vaquero? ¿Qué pasó?

Alondra “Nona” González dejo claro lo que busca en un hombre en una conversación con Nataly Gutierrez, ex atleta de Exatlón México. En la conversación, Nona también habla de las malas decisiones que ha hecho a la hora de dejar entrar a un hombre en su vida. “Lo peor que podemos hacer y que hacen muchas mujeres. Y yo lo hice, es estar en una etapa vulnerable y abrirle la puerta a todo el mundo”, dijo Nona. “Justo estamos bajoneadas o necesitadas de amor y dejamos entrar a puro pinche patán a nuestras vidas y es como no. Osea valórate y ponte en el pedestal en el que debes estar con alguien en base a un vacío no en base a una decisión, sino a una necesidad. La llave de tu casa no se la puedes dar a cualquiera”.

Tras las declaraciones de Nona, muchos de sus seguidores reaccionaron y especularon que estaba hablando mal de El Vaquero. “Triste que esté hablando así porque con eso está haciendo ver mal a El Vaquero. No deberían de dar esas entrevistas si no van a contar todo como fue”, comentó una seguidora. Otra agregó: “Ahora se quiere hacer la víctima con eso de ETAPA VULNERABLE, quiere decir que se va con el que sea😂😂😂”.

Nona dice que las mujeres deberían de estar con alguien que las apoyen y no que les resuelvan. “Por mas chingona que te sientas, por mas luchona que te sientas y por más mujer independiente que creas ser y si buscas ese respaldo, ese apoyo, ese soporte, ese abrazo tranquila que todo va estar bien. No que te resuelvan, que vaya a la par de tus objetivos, de tus ideales, de tus valores…pues que también quiera que te escuchen, que compartan. Justo es crear un equipo con alguien. No es de estar haciendo el favor. Estamos aquí por decisión y porque queremos, es de dos esto”, dijo Nona.





¿Nona está hablando mal de El Vaquero?

En esta entrevista, Nona no menciona el nombre del ex que fue “pinche patán”. Algunos de sus seguidores la defendieron cuando algunos asumieron que ella estaba hablando mal de Kelvin Rentería. “Ella ni está hablando del vaquero y ustedes como chingan con el mismo tema!”. Otra también la defendió: “Eso no lo dijo por El Vaquero. Aprendan a ver las cosas completas y después hablan eso es por una relación pasada por Dios. Siempre hablan sin saber”. Nona agradeció a quienes la defendieron. Ya que Nona no estaba hablando mal de Kelvin.