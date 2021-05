EXATLON 5 EEUU: ¿Por qué no habrá domingo de eliminación el 16 de mayo?

A lo largo de las cinco temporadas del programa de competencias, Exatlon Estados Unidos, se ha llevado a cabo sin mayores contratiempos, salvo la temporada 4 y el brote de COVID-19, y ciertos eventos especiales que obligan a que el exitoso formato de pugnas deportivas deba ceder sus espacios para que otra programación pueda tomar su lugar, tal como sucederá el 16 de mayo con el domingo de eliminación.

¿Por qué no habrá domingo de eliminación el 16 de mayo?

El pasado viernes, 14 de mayo, el presentador de la competencia, Frederik Oldenburg aseguró no sólo que no se transmitiría Exatlon Estados Unidos como está acostumbrado cada domingo con los temidos “duelos por la permanencia” sino que no habría eliminación pues Exatlon Estados Unidos estaría cediendo su espacio a la transmisión de otra competencia, pero en este caso de belleza, pues Telemundo es oficialmente la casa del máximo certamen de la belleza universal, el Miss Universo. Que llegará a los hogares totalmente en vivo y en español por Telemundo, conducido por los talentosos Jacky Bracamontes y Carlos Ponce.

El hecho de que no haya un duelo por la permanencia, precedido de una eliminación, le va muy bien a la competencia, sobretodo en esta etapa, en donde habrían estado en juego las mujeres, quedando sólo dos participantes de los Contendientes, Ana Parra y Mirna Alma.

El Miss Universo llega a Telemundo totalmente en español

Esta edición del Miss Universo que transmitirá Telemundo totalmente en español, se llevará a cabo en el célebre “Hotel de la Guitarra”, el Seminole Hard Rock Resort and Casino, ubicado en Hollywood Florida, en donde desde hace varios días se encuentras las 74 representantes de diferentes países del mundo ensayando, asistiendo a diferentes foros y actividades, para finalmente coronarse como “La Mujer Más Bella del Universo”, en un mundo que todavía se está adaptando a los embates del COVID-19 y llevando a cabo las más estrictas medidas de seguridad. Recordemos que en el 2020, cuando la pandemia del COVID-19 se encontraba en su fase inicial, debió ser cancelado.

Además de llegar a millones de hogares hispanos a través de Telemundo, el renombrado concurso, se transmitirá en 160 países en una particular edición después de año y medio sin realizarse, en donde Zozibini Tunzi, la Miss Universo Sudafricana, quien fue coronada en la ciudad de Atlanta, Georgia en el año 2019, será la encargada de finalmente entregar la corona y el cetro a su sucesora.

¿Cuándo volveremos a ver a Exatlon Estados Unidos?

La competencia de Exatlon Estados Unidos, en una etapa definitivamente crucial, retomará su programación regular y acostumbrada a partir del lunes, 17 de mayo, con toda la emoción, circuitos de infartos y adrenalina a los que ya nos tiene acostumbrados. Pero por ahora, el domingo 16 de mayo veremos a una nueva soberana de la belleza universal coronarse desde la ciudad de Miami, Florida.