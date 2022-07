Nicole Regnier: De EXATLON EEUU a las pantallas de televisión

No hay duda que el paso de cada atleta por el reality deportivo de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, es un antes y un después en sus vidas, pues luego de toda la exposición que reciben en la competencia, al salir de ella se les abren muchas puertas a diferentes opciones laborales y pasan incluso al cine (como fue el caso del campeón Nate Burkhalter), los deportes, líneas de ropa, de suplementos deportivos, y como es el caso de Nicole Regnier, al igual que la primera campeona de “la competencia más feroz del planeta” Chelly Cantú, se convierten en comentaristas deportivos.

Nicole Regnier: Campeona del deporte rey

Entre los fanáticos de Exatlon Estados Unidos hay algo que está muy claro y es que, en su historia de seis temporadas hay ciertos atletas de una disciplina en particular que la mayoría de las veces, si no ganan, quedan en el cuadro de finalistas. Y no, no son los ex participantes de “American Ninja Warrior” (como Nate Burkhalter o Mack Roesch) Son los futbolistas, más concretamente las mujeres quienes han dejado una huella indeleble en el exitoso concurso deportivo.

Cuando nos referimos a las chicas futbolistas ex participantes de Exatlon Estados Unidos nos vienen a la mente nombres de ex campeonas como Norma Palafox, o Susana Abundiz, quien se alzó con el triunfo en la sexta temporada junto a Briadam Herrera, pero no podemos olvidar a la colombiana Nicole Regnier, que a formado parte del Team Famosos (rojo) en dos ocasiones.

En el fútbol Nicole Regnier también ha dejado una marca indeleble, practicando su disciplina en Italia y su natal Colombia, en donde se unió al equipo colombiano Sub 17 llegando a competir en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Ha pasado por importantes clubes como CD Atlas, Atlético de Madrid Féminas B, Rayo Vallecano, América de Cali y Servertte FC.

Haciendo un repaso de su carrera, incluyendo la experiencia dentro de Exatlon Estados Unidos, asumimos que una deportista de la talla de Nicole Regnier tiene todas las credenciales necesarias para convertirse en una comentarista deportiva impecable y vaya que lo ha hecho en radio y televisión, y es que su más reciente reto no será la excepción.

Nicole Regnier: De EXATLON EEUU a las pantallas de televisión

Pero ahora Nicole Regnier brindará nuevamente toda su experticia junto a uno de los delanteros más importantes en la historia del fútbol latinoamericano, Martín Azuaga, como parte del equipo de las estaciones ESPN FShow & ESPN F90, y es que nadie puede brindar una visión más acertada y aguda que otro deportista, que ha vivido de cerca toda la adrenalina que genera el fútbol.

Tanto Nicole Regnier, como Martín Azuaga, prometen brindar todos sus conocimientos respecto a la pasión que comparten, el fútbol, en mesas de debates, comentarios en vivo y sanas discusiones en las que brindarán el aporte único que sólo ellos pueden brindar, y estamos seguros será de gran utilidad para los fanáticos del deporte que buscan voces conocedoras en la materia para narrar sus eventos favoritos.