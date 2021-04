Nicole Regnier se fue de EXATLON pero hizo una confesión: ¿Qué reveló la colombiana?

Han pasado solo unas horas desde que Nicole Regnier fue eliminada de EXATLON, en el “circuito amarillo”, luego de que la colombiana fuese elegida por el jefe de los Rojos, Jeyvier Cintrón, para medirse a Nicole Díaz.

Y mientras los seguidores del Team Famosos lloran la partida de la futbolista, tal como se evidenció entre otras de las grandes atletas del show de Telemundo: Nathalia Sánchez y Norma Palafox, quienes no pudieron ocultar el dolor que les produjo la salida de Reigner, la colombiana dedicó unas bonitas palabras a sus fieles fans.

Tras despedirse de República Dominicana, la deportista de 26 años, quien describió su paso por EXATLON como la universidad a la que nunca fue y donde confesó ser muy “rara” y un poco huraña “como una mujer de 50 en el cuerpo” de una jovencita, se fue agradeciendo por lo alto a sus fans.

Nicole no solo colgó un emotivo video de lo que fue su paso por EXATLON, sino que quiso abrir su corazón a sus más de 400 mil seguidores de Instagram, y antes de retomar su vida normal, hizo una confesión. La rubia reveló que ahora, tras pasar por el show de Telemundo, es otra mujer muy diferente a la que llegó y aprendió a tolerar la diferencia.

“Hoy quiero dar gracias por tanto!!! Primero a Dios. Me siento bendecida, a mi familia que sé que sufría más en frente del televisor que yo, a todos los fanáticos de exatlon, infinitas gracias, ustedes son los que hacen que todo valga la pena, gracias por todo el apoyo!!!!”, comentó Nicole en su mensaje.

“A @exatlonestadosunidos infinita gratitud, ustedes cambiaron mi vida, me enseñaron que las cosas mas sencillas son las que hacen que la vida sea verdaderamente grande. Aprendí a querer y tolerar a todas las personas, a pesar de las diferencias, a trabajar en equipo, me llevaron mi cuerpo y mi mente al límite. Crecí como deportista, pero sobretodo, como ser humano. A través de ustedes conocí compañeros que se volvieron amigos y luego familia. Me corregían, me enseñaban, siempre estaban ahí, en los momentos que creía no poder más. Gracias por haber sido incondicionales conmigo. Hoy me voy orgullosa de haber dejado todo de mi, GRACIAS INFINITAS”, dijo la colombiana.

Y como era de esperarse, el sincero mensaje de despedida de Nicole, hizo que sus seguidores, saltaran a responder con muestras de cariño y admiración.

“Gracias… eres una excelente deportista y lo mejor, eres capaz de reconocer tus errores. Pero de verdad no quería que te fueras. Dios sabe por qué pasan las cosas. Gracias 🙏 y adelante con tus nuevos proyectos”, comentó un entristecido fan de Nicole.

“Eres una persona muy hermosa!!! Te quiero mucho y que orgullo todo lo que hiciste” y “Nicole, te extrañaremos😢 Te admiro mucho y me siento orgullosa de ti. Lloré tanto o más que tú. Te conozco desde que empezaste por primera vez.🔥 Te pareces a mi en algo…. y es que me dicen que por qué soy tan seria, pero eso no quiere decir que no tenemos sentimientos. Lo que pasa es que todos somos diferentes”, agregaron dos fans dolidos con la eliminación de la talentosa atleta.