EXATLON 6 EEUU: ¿Qué nos contó Natt Palacios luego de su eliminación? [ENTREVISTA]

La sexta temporada del exitoso reality deportivo de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, está en marcha con 23 guerreros que se encuentran en República Dominicana inmersos en el reto de sus vidas. Luego de dos domingos se llevó a cabo la primera ronda de eliminación en donde el equipo azul perdió a una de sus chicas. Se trata de Natalia “Natt” Palacios, quien luego de tener una batalla de infarto en contra de su amiga y compañera Lupita Gavilanes, debió abandonar el sueño de convertirse en la mujer triunfadora de la llamada “Competencia Más Feroz del Planeta”.

El primer viernes de sentencia selló su destino

Fue en el primer “Viernes de Sentencia” de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos en donde el futuro de “Nat” quedaría sellado dentro del reto. Aquí, los entonces 24 atletas se enfrentaron en el “circuito de la playa”, cuyo escenario es la orilla del mar cristalino de República Dominicana.

Una vez aquí el presentador de Exatlon Estados Unidos, Frederik Oldenburg, anunció que serían las chicas quienes correrían el riesgo y la de menor puntuación del equipo derrotado sería quien quedase congelada hasta el duelo de eliminación del pasado domingo 30 de enero, en donde luego de perder el equipo azul, al que pertenecía Natt, esta se enfrentó en el primer duelo de eliminación de la sexta temporada, a su compañera Lupita Gavilanes.

En el primer domingo de lucha por la permanencia, los equipos Famosos y Contendientes se enfrentaron en el ya célebre “Circuito Urbano”. Aquí, el triunfo desde el principio perteneció al equipo rojo, aunque los azules dieron una batalla férrea hasta el final pero con todo y eso no pudieron vencer. El primer duelo de eliminación se pintó de azul y se llevó a cabo entre Natt y Lupita.

Si bien Natalia Palacios resultó eliminada, no tiene sino los mejores comentarios para referirse a la experiencia que vivió durante las primeras semanas de intensa competencia en Exatlon Estados Unidos. No en vano, llena de agradecimiento para el reto conversó con nosotros sobre sus vivencias.

“Fue difícil competir contra Lupita”

Algo en lo que Natalia Palacios fue contundente durante la entrevista, fue en afirmar que de hecho su duelo por la permanencia fue mucho más difícil pues le tocó vivirlo contra una compañera de equipo. En este caso la otra chica con menor puntuación: Lupita Gavilanes, quien Natt aseguró querer mucho y haber compartido “sueños y pensamientos”, y que por tal motivo, no estaba preparada para luchar frente a ella.

También reveló cual fue su circuito favorito, e hizo una evaluación sobre las vivencias dentro de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos e indicó que “uno cree saber lo que se vive en la competencia, pero hasta que no llegas a ella, no tienes ni idea, es más intenso de lo que jamás imaginé.”

