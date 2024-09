¿Natalia Alcocer o Cristina Eustace abandona “La Isla: Desafío Extremo”?

Natalia Alcocer estaría empacando sus cosas para abandonar La Isla: Desafío Extremo. Durante el avance de este jueves se ve al presentador Javier Poza preguntar a uno de los participantes si “¿te vas o te quedas?”. La cámara enfoca a Cristina Eustace pero andan los fuertes rumores que es Natalia Alcocer quien decide abandonar el reality.

Ella no se siente bien. Al punto que cuando su equipo Los Tiburones ganaron el premio la noche del miércoles para ir a unos establos para comer una deliciosa cena y montar a caballo, Natalia no fue. Según ella dice que no se sentía bien.

Cabe mencionar que el reality es filmado por partes. Así que el día que el equipo fue disfrutar de su premio pudo haber sido después de que ella abandonará el show o ya estaba en plan de renuncia. Lo cierto es que Natalia no compartió con su equipo cuando fueron a los establos.

Natalia extraña mucho a sus hijas

Natalia ha expresado más de una vez que extraña mucho a sus cuatro hijas, quienes están en México. Además la menor tiene apenas un añito. Así que Natalia extraña mucho a sus hijas.

Chuy Almada reveló por error que “La Vikinga” salió de La Isla

Cabe mencionar que La Isla: Desafío Extremo es grabado unas dos semanas de adelantado antes de que salga al aire. Por lo que cuando Chuy Almada fue entrevistado en Hoy Día, para hablar de su eliminación, reveló por error que Natalia ya no estaba en el reality.

Las presentadoras del matutino le preguntaron sobre a quién ve ganar La Isla, Chuy expresó que ve a un Tiburon ganar. “Me gustaría ver a Adrian ganar o La Vikinga, era mi compañera…pero ya salió”, dijo Chuy. En ese momento Chiqui Bombom le interrumpe y dice: “La Vikinga esta”.