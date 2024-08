Cristina Eustace y Natalia Alcocer discuten en La Isla: Desafío Extremo: ¿Qué pasó?

Los Tiburones de La Isla: Desafío Extremo están teniendo problemas. Pero no en los retos sino entre ellos. Se armó una gran discusión entre Natalia Alcocer y Cristina Eustace frente a todos los equipos. Todo empezó cuando Natalia le empezó a decir al presentador Javier Poza que ella trata de cuidar tanto a Cristina como a su equipo para que no salgan lesionados en los retos. “Yo también tengo mucho miedo. Yo tampoco me quiero lastimar…me ha tocado pasar el tronco de dos metros, y lo hago pensando en mis hijas. Trato de darles apoyo”, dice Natalia. “Todo este tiempo yo empezado antes y me desgastado para cuidar a Cristina y cuidar a mi equipo. Hago estas cosas y que quiera voltearlas”.

Luego Natalia le pregunta a sus compañeros, frente a todos, que “¿sí o no que tiene miedo de pasar?”. Natalia le mencionó que el día antes Cristina le dijo que no quería pasar con mujeres en el reto porque le dio miedo. Por lo que tuvieron que cambiar la estrategia. “Yo no quiero molestar a nadie. Yo quiero cuidar a mi equipo. Quiero que lleguemos juntos más lejos”, expresó Natalia. “Yo por ser alta, me ha tocado ser burro de carga…que ayer me vega a voltear y que diga que yo no la dejo [hacer los retos]…eso me dolió profundamente”. Natalia también le pidió a todos los equipos que le digan si es verdad que ellos han visto a Natalia ser así con Cristina en la cancha.

Mientras Cristina por su lado no estaba de acuerdo con todo lo que decía Natalia. “Para empezar esto yo no lo hago. Yo no hago estas cosas, hablando de victimización. Sinceramente de nuevo hubo un mal entendido…Hablas mucho de ‘Women Power’ y me estas queriendo hacerme ver mal”, le dice Cristina a Natalia. “Estas mintiendo. Estabas diciendo que yo todo el tiempo no [quiero competir] porque todo el tiempo tengo miedo. Yo solo corregí es que yo no me estoy quejando de mis dolores. Yo te dije a ti que me dolía algo y tu lo usaste para hacerme sentir débil frente a la gente. Eso no se hace”.

Mientras que Natalia le asegura que ella solo quería cuidarla. Mientras que Cristina no le gusta que ella la está haciendo ver débil.

Luego en la pista de guerra, Natalia y Cristina tuvieron que unir fuerzas para lograr ir a Playa Alta. Y lo hicieron muy bien. Al final hicieron las paces.

Le dice Natalia a Cristina “Quien es la mera mera”!!! 🥹👏🏼💪🏼 #LaIslaDesafioExtremo pic.twitter.com/yjFApb5LzZ — Anais Velasco (@anaisvelasco95) August 17, 2024

“No se para que participan con sus depresiones, problemas de salud y se ve tan feo esa discusiones que uno se decepciona de verlas”

Por ahí andan los rumores que Cristina será la eliminada este lunes 19 de agosto.